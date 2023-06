Guterres Félicite Le Président De La République : Nous Voulons Une Coopération Directe Avec L’Algérie EDITEUR - 22 JUIN 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a réitéré, ce jeudi, sa volonté de coopérer directement avec l’Algérie. Dans une lettre de félicitations adressée au président de la République après l’élection de l’Algérie en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, Guterres a affirmé que cette élection « témoigne du rôle de l’Algérie dans l’établissement de la paix et de la sécurité dans la région et dans le monde ». Guterres a également souligné « la fidélité permanente de l’Algérie aux principes et aux valeurs de la Charte des Nations Unies », exprimant sa gratitude au président de la République pour son « engagement en faveur d’un règlement pacifique des conflits ».