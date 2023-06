A Annaba, Alpharma S’ouvre Sur Une Fréquentation Record : Les Organisateurs S’attendent À Plus De 6.000 Visite

A Annaba, Alpharma S’ouvre Sur Une Fréquentation Record : Les Organisateurs S’attendent À Plus De 6.000 Visiteurs EDITEUR - 22 JUIN 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Ouvert officiellement hier, mercredi 21 juin, le salon international de la pharmacie et de l’industrie pharmaceutique Alpharma d’Annaba a connu une fréquentation exceptionnelle malgré la canicule qui a caractérisé la région, dès la première heure de la journée. Des centaines de personnes, dont une majorité de jeunes gens des deux genres, se sont, en effet, bousculées dans les allées de la gigantesque salle d’exposition de l’hôtel Sheraton, qui a abrité cette deuxième édition de l’évènement scientifique majeur qu’est devenu Alpharma. Les visiteurs, dont on s’attend à ce qu’ils soient plus nombreux, aujourd’hui et demain (les organisateurs tablant sur une fréquentation record de 6.000 personnes, voire plus, au vu de l’engouement constaté en 2022), ont montré beaucoup d’intérêt en se rendant à l’un et l’autre des 75 stands achalandés par les fabricants de médicaments, de produits pharmaceutiques et autres dispositifs médicaux. On a noté la présence, au nombre de ces visiteurs, des représentants de pays étrangers, dont l’ambassadeur de l’Ethiopie et de son chargé d’affaires. Ceci alors qu’on annonce la venue à Annaba d’autres personnalités politiques de même rang, accompagnés par des industriels versés dans le domaine de la pharmacie et de la santé publique. Comme ça a été le cas en 2022, Alpharma a gâté le public, en concoctant un programme scientifique des plus riches, une multitude de thématiques d’actualité et de sujets passionnants animés par des experts de renommée. Ceux-là mêmes ont permis à l’assistance de s’informer, dès ce premier jour, sur toutes les nouveautés et les avancées d’une industrie pharmaceutique florissante. Ainsi, le cycle de communications a été entamé en début d’après-midi d’hier sur le thème de « l’apport des nouvelles technologies dans l’industrie pharmaceutique », par Dr. Feriel Benkaza, maître assistante hospitalo-universitaire, qui représentait le SORP. Ont succédé, tour à tour, à cette intervenante, Dr. Mourad Chabounia, Mounir Bougrine, Dr. Slama Khelifa et Pr. Nassim Nouri, qui ont traité respectivement du « Rôle du SNAPO dans la modernisation du logiciel CHIFA Officine », de « La convention CNAS-Officine : Outil d’amélioration à l’accessibilité aux soins et de promotion de la politique nationale du médicament, du rôle du syndicat s’agissant de la protection des pharmaciens d’officines à la faveur de la révision de la loi des psychotropes 18.04 et d’un symposium intitulé « La place du CGM chez les patients diabétiques ». Dans l’intervalle des représentants de la presse se sont rapprochés du GLARUS, la première insuline 100 % algérienne, nouveau fer de lance des produits du groupe Biocare et véritable cap pour l’industrie pharmaceutique algérienne en terme d’avancée et d’initiative. Le directeur commercial du groupe, Mehdi Slimani, retrace l’histoire de ce laboratoire et de sa progression en Algérie. « Biocare, qui se compose aujourd’hui de cinq entités, Biocare, Biothera, Biotech, Diagnostics Care et Efficia Care, implantées dans les wilayas d’El Tarf, Annaba, Oued Smar et Alger, a commencé par une seule unité de production et un nombre limité de produits afin d’avoir un contrôle maximal sur la qualité. Nous avons mis l’accent sur la qualité afin de créer des produits de premier ordre. Ensuite, nous avons élargi nos horizons et varier nos gammes de produits et de services, ce qui a fait que maintenant, nous avons 03 % du marché algérien, avec 250 produits commercialisés, enregistrés ou en cours d’enregistrement, et nous avons réalisé le meilleur taux d’évolution sur le marché algérien lors du premier semestre 2023 », a confié ce cadre du groupe, avant d’annoncer que Biocare nourrit l’ambition de se lancer à la conquête des marchés de l’Afrique et de l’Europe de l’Est. Ce disant, il ne manquera pas de signaler que le Groupe a participé exclusivement au salon ArabHealth 2023, qui s’est récemment tenu à Dubaï. Allia