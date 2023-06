Alors Que Tous Les Citoyens D’Annaba Se Préparent À Aïd Al-Adha : Les Distributeurs De Billets En Panne Sèche EDITEUR - 21 JUIN 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Les Distributeurs Automatiques de Billets (DAB), principalement ceux des banques, sont en panne depuis quelques jours. Alors que Aïd al-Adha approche à grands pas, la demande de sommes d’argent est en constante évolution. Cette crise de liquidités n’est donc pas faite pour arranger les citoyens. Hormis les DAB d’Algérie Poste, qui sont en majorité en service et se trouvent régulièrement alimentés de billets, les autres machines relevant des agences bancaires en activité à Annaba sont en panne. Ces guichets automatiques sont en majorité hors service malgré la demande accrue en liquidités par des citoyens qui se préparent à cette fête religieuse, dont la célébration est de plus en plus difficile pour la plupart d’entre eux du fait des prix exorbitants des moutons. « Guichets hors service. Nous regrettons de ne pas pouvoir donner suite à votre demande », est donc le message auquel ont été confrontés un grand nombre de clients des banques. « J’ai dû faire le tour des distributeurs avec mon fils, la nuit passée, sans résultat. C’est un problème récurrent qui doit être résolu », déplore Samia, une quinquagénaire, fonctionnaire de son état. À relever que depuis leur mise en service, les DAB, aussi bien ceux d’Algérie Poste que des banques, ont connu un large succès auprès des citoyens. Effectivement, ces machines permettent aux utilisateurs d’éviter d’attendre pendant des heures pour retirer leur argent. De même, cette opération ne dépend plus des horaires de travail des agences bancaires et des bureaux de poste. Z. A.