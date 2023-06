Les plages prisent d’assaut par les baigneurs : Annaba s’ouvre à ses estivants La Rédaction by La Rédaction 21 juin 2023in Annaba A A 0 0 SHARES 15 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Aussitôt les examens du BEM et du BAC terminés, les jeunes et les familles affluent pour se rafraîchir sur les plages de la côte bônoise qui ne désemplissent pas avec la chaleur qui est déjà insupportable. Sur les plages, tard dans la soirée, cette fin du mois de juin, marquée par la canicule depuis le début de la semaine, les plages d’Annaba sont pleines à craquer. De toutes les villes d’Algérie, les estivants sont venus s’y rafraîchir le temps d’un congé longuement espéré. Les stations balnéaires de la côte annabie sont la destination privilégiée des estivants et surtout des touristes émigrés où il leur est proposé toute une gamme de luxueux hôtels. Les plages situées pas loin du centre-ville accueillement les amoureux de la ville à la recherche d’un peu de fraicheur en ces journées particulièrement chauffes. Ambiance estivale garantie surtout avec ce brouhaha continuel des baigneurs, les bruits de gros plongeons et surtout ces inévitables cris des mamans qui craignent pour leur progéniture. Ceux qui choississent la ville ont à leur disposition le Cours de la Révolution où un des marchands de glaces et de terrasses invitent les passants à la dégustation. En soirée, ces sont les galas qui animeront l’antique Hippone même s’ils sont organisés sordidement, en l’absence de nombreux festivals organisés en été. Il y aura prochainement le festival de la musique qui sera organisé à la piscine de l’hôtel « Rym El Djamil » avec la participation de nombreux DJ et autres artistes. Ainsi, les estivants passeront des moments inoubliables qui renoueront avec les précédentes années où Annaba était la plus fréquentée d’Algérie avec ses paysages, ses plages, ses sites et son hospitalité. Par : Amar Ait Bara