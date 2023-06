Annaba Ruée vers l’eau Tous les moyens sont bons pour garantir la préservation du précieux liquide, affirment les responsables de l’Algérienne des eaux. Comment préserver cette ressource précieuse?Comment préserver cette ressource précieuse? C'est une vision stratégique qui se base sur la mobilisation de tous les moyens humains et matériels, susceptibles de préserver le précieux liquide. Une politique adoptée par la direction de l'Algérienne des eaux (ADE) d'Annaba, dont le souci est de préserver les ressources hydriques, en luttant contre tous les points noirs et ce qui peut causer des pertes. Ainsi, dans le cadre de la campagne menée récemment par l'ADE, plus de 210 fuites ont été réparées et pas moins de 200 mètres linéaires de canalisations d'eau ont été rénovés. Au titre de la même opération, il a été procédé à l'installation de plus de 20 vannes et à la récupération d'importantes quantités d'eau gaspillée en raison des fuites, estimées à 6 000 m3/ jour. Il a été noté qu'à l'issue de la première expérience de réparation de huit points noirs (fuites), il a été récupéré pas moins de 50 m3 en une heure. Ces quantités précieuses des ressources hydriques, sauvées de la déperdition, sont à même d' atténuer la crise de l'eau que vit la wilaya. Une situation retenue au passif de la baisse du niveau du barrage de Chafia, en raison de la faible pluviosité, en plus de la consommation excessive de ce liquide vital durant la période d'été. Une consommation qualifiée, par plus d'un, d'abusive. Un fait reflétant l'incivisme des uns et l'inconscience des autres. Entre les uns et les autres, intervient la vétusté du réseau d'alimentation d'eau potable (AEP). Le seul réseau à l'échelle nationale, dont la rénovation tarde à se concrétiser. Un état éprouvant pour les services de l'ADE, dont la lutte contre la perte de l'eau potable, est devenue un véritable casse-tête quotidien. Afin d'y faire face, l'ADE a fait de la Journée mondiale de l'environnement, l'occasion idoine de lancer une vaste campagne pour éliminer les fuites survenant dans plusieurs quartiers et cités de la wilaya. Un recensement a été ainsi effectué, ciblant de grands centres, dont les communes d'Annaba, El-Bouni, Sidi Amar, El Hadjar et le chef-lieu de la commune d'Annaba, ainsi que la circonscription administrative de la nouvelle-ville Draâ Errich. Wahida BAHRIWahida BAHRI 00:00 | 20-06-2023 Share