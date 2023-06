Zuckerberg et Musk vont s’affronter sur un ring 22 juin 2023 23:23 Publié par admin Aucun commentaire DIA-22 juin 2023: Le président de la société américaine Meta* Mark Zuckerberg a accepté l’invitation du propriétaire de Twitter Elon Musk pour régler leurs différends dans un octogone, a rapporté jeudi le portail The Verge. Selon le journal, M. Musk a défié Zuckerberg sur un ring après que des informations sur les intentions de Meta de lancer une application, qui sera un concurrent de Twitter, sont apparues sur les réseaux sociaux. « Je suis prêt à le combattre dans un octogone, s’il accepte », a écrit le milliardaire sur sa page Twitter. M. Zuckerberg a répondu à la suggestion de M. Musk sur Instagram, demandant à M. Musk l’endroit de futur combat. « L’octogone de Vegas », a répondu M. Musk. Le journal Wall Street Journal a annoncé l’intention de Meta de lancer une application similaire à Twitter le 8 juin. Le projet, baptisé Project 92, a été présenté comme « la réponse de Meta à Twitter » lors d’une assemblée générale des employés de la société. Le 27 octobre 2022, Elon Musk a finalisé l’achat de Twitter pour un montant de 44 milliards de dollars. Dans la foulée, il a licencié plusieurs dirigeants de la société, dont son PDG Parag Agrawal et son directeur financier Ned Segal. Comme il ressort des documents disponibles dans la base de données de la Securities and Exchange Commission, Musk a également dissous le conseil d’administration pour devenir le seul dirigeant de la société.