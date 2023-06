Onze Mondial Onze Mondial L'Arabie saoudite se retire de la candidature à la Coupe du Monde ! Article de Anto

Onze Mondial L'Arabie saoudite se retire de la candidature à la Coupe du Monde ! Article de Antoine Chirat • Hier à 23:40 Grosse surprise, l'Arabie saoudite aurait décidé de ne plus se présenter pour accueillir la Coupe du Monde 2030 ! Grosse surprise, l'Arabie saoudite aurait décidé de ne plus se présenter pour accueillir la Coupe du Monde 2030 ! Vidéo associée: Arabie saoudite - L'endroit le plus chaud du football ? (Dailymotion) C'est le genre d'information que personne n'avait vu venir ! Depuis plusieurs semaines, l'Arabie saoudite débarque dans le monde du football avec ses pétrodollars plein les poches. Après avoir enrôlé Cristiano Ronaldo l'été dernier (Al Nassr), les Saoudiens ont réalisé deux nouveaux gros coups avec les signatures de Karim Benzema et N'Golo Kanté (Al Ittihad) alors que des dizaines de joueurs sont aussi cités pour rejoindre le Golfe. Dans le même temps, le pays se préparait au mieux pour leur candidature pour la Coupe du Monde 2030, mais tout aurait changé. L'Arabie saoudite se retire Comme le révèle le journal Marca, les dirigeants du pays auraient décidé de se retirer à la course à la Coupe du Monde 2030, la faute notamment à la concurrence du trio Espagne-Portugal-Maroc. Pour le moment, il n'existe qu'une seule autre candidature officiellement déclarée. Celle venant d'Amérique du Sud avec un quatuor Argentine, Uruguay, Chili et Paraguay ! La FIFA doit rendre son verdict avec le vote de ses membres au mois de septembre 2024, mais d'ici là, tout peut encore se passer !