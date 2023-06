Jura : La cigogne au bec coincé par une canette de Coca n’a finalement pas survécu Article de T.G. • Hier à 14:33 Sauvée par les pompiers après avoir ému les réseaux sociaux, une cigogne dont le bec était prisonnier d’une canette métallique est finalement morte. Elle avait perdu trop de poids à ne pas pouvoir manger La cigogne prisonnière de cette canette de Coca-Cola. La cigogne prisonnière de cette canette de Coca-Cola. © Capture d'écran Cannée - Sauvée par les pompiers après avoir ému les réseaux sociaux, une cigogne dont le bec était prisonnier d’une canette métallique est finalement morte. Elle avait perdu trop de poids à ne pas pouvoir manger L’histoire ne finit pas bien. La cigogne qui a ému les réseaux et déclenché une vague de solidarité afin de voir son bec libéré d’une canette de Coca-Cola est finalement morte. Le centre Athénas, qui l’avait recueillie mardi soir dans le Jura, a annoncé à France Bleu Besançon que l’animal n’avait pas survécu à ses blessures. Pourtant, tout semblait bien finir quand des pompiers de Tournus (Saône-et-Loire) avaient réussi à lui ôter son instrument de torture, mardi. Une semaine plus tôt, un agriculteur avait filmé l’échassier prisonnier et suscité un élan de compassion sur Internet. De nombreuses personnes s’étaient alors mises à chercher la cigogne, jusqu’à sa libération. Elle aura été de courte durée. L’animal, qui avait perdu la moitié de son poids, n’a pas survécu.