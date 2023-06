Arielle Dombasle et Bernard-Henri Lévy, propriétaires du « palais des plaisirs » à Marrakech Arielle Dombasle et Bernard-Henri Lévy partagent leur vie depuis 1993 et sont mariés depuis trente ans. Dans leur portefeuille immobilier, on compte le Palais Zahia à Marrakech ayant appartenu à Talitha et Paul Getty, couple mondain dont le palace fut le théâtre de soirées débridées. Par Fanny Guénon des Mesnards 22 juin 2023 Arielle Dombasle et BernardHenri Lvy propritaires du « palais des plaisirs » à Marrakech Arielle Dombasle et Bernard-Henri Lévy à Marrakech en 2003.© Alain BENAINOUS/Getty Images Arielle Dombasle BernardHenri Lvy palais Zahia Marrakech la porte Fils du magnat du pétrole Paul Getty, John Paul Getty Jr. est l’héritier d’une des familles les plus riches des États-Unis lorsqu’il rencontre Talitha Pol, en 1965, à l’occasion d’un dîner mondain. Le couple se marie l’année suivante et fait l’acquisition d’un riad à Marrakech, le palais Zahia. Vogue, 1970. Une double porte en bois peinte à la main par le décorateur William Willis ouvre sur la salle à manger. Au fond, une cheminée et un chandelier en porcelaine turque.© Photo by Jacques Bachmann/Conde Nast via Getty Images Le palais racheté à Alain Delon en 1998 Arielle Dombasle et Bernard-Henri Lévy sont amoureux du Maroc, où ils possédaient une villa conçue par l'architecte Andrée Putman à Tanger, avant de vouloir s'en séparer en 2017 — « Je possède déjà trop de maisons à travers le monde », explique l'homme d'affaires. Ils affectionnent particulièrement la ville ocre, où ils rachètent à Alain Delon le palais de la Zahia, en 1998. Ancienne propriété du milliardaire John Paul Getty Junior, la demeure est agencée comme un riad à la décoration somptueuse. La transaction s’élèverait à 2 millions d’euros. Doté d’une piscine et d’un jardin exotique, il est l’un des plus beaux palais de la ville. L'écrivain ne se rendrait pourtant qu’une à deux fois par an dans cet éden, situé à quelques mètres du palais du roi Mohamed VI d'après un article paru dans Libération. Une histoire peu commune Fils du magnat du pétrole Paul Getty, John Paul Getty Jr. est l’héritier d’une des familles les plus riches des États-Unis lorsqu’il rencontre Talitha Pol, en 1965, à l’occasion d’un dîner mondain. Le couple se marie l’année suivante et fait l’acquisition du palais Zahia dont il confie la décoration à William Willis. Portes en bois peintes à la main, chandeliers en porcelaine turque, zelliges artisanaux, vitraux et fresques au plafond… L'intérieur est unique. Arielle Dombasle BernardHenri Lvy salle de bains Vogue, 1970. Talitha Getty dans la salle de bain de son riad à Marrakech. Les vitraux colorés, la baignoire et le sol sont revêtus de zelliges artisanaux.© Photo by Patrick Lichfield/Conde Nast via Getty Images Rapidement baptisé « le palais des plaisirs » par ses invités, la demeure est le théâtre de réceptions somptueuses et décadentes où Yves Saint Laurent, Pierre Bergé, Mick Jagger et Marianne Faithful s’adonnent à des soirées débridés. Mais, à force de drogues et de mondanités trop arrosées, Talitha et Paul Getty se séparent et la jeune femme, emblème du style hippie-chic, décède des suites d’une overdose d’héroïne le 11 juillet 1971, à Rome. Arielle Dombasle BernardHenri Lvy le salon du palais Zahia © Photo by Jacques Bachmann/Conde Nast via Getty Images 1/6 Dans le grand salon, le sol et les murs sont ornés de zelliges marocains en all-over et le plafond affiche une fresque du XIXe siècle peinte à la main (Vogue, 1970). Arielle Dombasle BernardHenri Lvy salle de bains palais Zahia © Photo by Jacques Bachmann/Conde Nast via Getty Images 2/6 L'une des salles de bain du riad, baignée de lumière et décorée de zelliges marocains ( Vogue, 1970). Arielle Dombasle BernardHenri Lvy chambre du riad © Photo by Jacques Bachmann/Conde Nast via Getty Images 3/6 Dans la chambre à coucher, le lit à baldaquin trône dans une alcôve intimiste (Vogue, 1970). Arielle Dombasle BernardHenri Lvy le patio du palais © Photo by Jacques Bachmann/Conde Nast via Getty Images 4/6 Autour d'une fontaine, le décor s'organise traditionnellement autour de quatre colonnes de style antique et d'une massive porte en bois sculptée à la main (Vogue, 1970). VOIR 2 designers détournent la même table basse IKEA Le riad de Talitha et Paul Getty a Marrakech « palais du plaisir » Le toitterrasse du riad de Talitha et Paul Getty à... © Photo by Jacques Bachmann/Conde Nast via Getty Images 5/6 Avec sa profusion de poufs et de coussins d'extérieur, ses tapis berbères et ses corbeilles de fruits frais, la terrasse du riad est parfaitement aménagée (Vogue, 1970). Le riad de Talitha et Paul Getty a Marrakech « palais du plaisir » Le jardin du riad de Talitha et Paul Getty à Marrakech. © Photo by Jacques Bachmann/Conde Nast via Getty Images 6/6 Vue sur le jardin verdoyant (Vogue, 1970).