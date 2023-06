Benzema dévoile un bolide à 150 000€ pour sa nouvelle vie en Arabie Saoudite Article de Emmanuel Bernard • Hie

Benzema dévoile un bolide à 150 000€ pour sa nouvelle vie en Arabie Saoudite Article de Emmanuel Bernard • Hier à 13:30 Une nouvelle BMW pour Karim Benzema. Une nouvelle BMW pour Karim Benzema. © Fournis par Sportune Karim Benzema a partagé sur les réseaux sociaux, les premières images de sa nouvelle acquisition automobile. Alors qu’il entame sa nouvelle vie en Arabie Saoudite, où il jouera pour Al-Ittihad, Benzema a choisi de se déplacer au volant d’une BMW M5 Competition, tel que l’écrit le média sportif AS. Ce véhicule haut de gamme se distingue par sa carrosserie blanche et son intérieur en cuir blanc avec des touches de noir. Mais ce qui retient le plus l’attention, c’est sa puissance : le Ballon d’or écrit le chiffre 625 en légende, comme le nombre de chevaux sous le capot. Karim Benzema reoule en BMW pour ses premiers pas en Arabie Saoudite La BMW M5 Competition, d’une valeur de plus de 150 000 euros, est équipée d’un moteur V8 biturbo de 4,4 litres. Elle peut atteindre une vitesse de 0 à 100 km/h en seulement 3,3 secondes et de 0 à 200 km/h en 10,8 secondes, avec une vitesse maximale de 250 km/hn, qui peut être portée à 305 km/h avec le pack optionnel M Driver’s Package. L’intérieur du véhicule présente également des caractéristiques premium, notamment un écran tactile de 12,3 pouces offrant un large éventail de fonctionnalités. Des boutons supplémentaires permettent de modifier divers paramètres liés à la conduite, ajoutant une touche de personnalisation à la voiture. Vidéo associée: Arabie saoudite - L'endroit le plus chaud du football ? (Dailymotion) Une marque automobile que l’attaquant a en affection Karim Benzema a l’habitude de conduire des voitures de la marque BMW. C’est d’ailleurs par une même version M5 plus « old school », qu’il a débuté au volant quand il n’était alors qu’un jeune espoir de l’Olympique Lyonnais. La marque allemande étant un sponsor du Real Madrid son ancien club, il a aussi reçu les clés d’une i4 M50 en voiture de fonction, pour remplir la saison 2022-2023. Plus largement, Karim Benzema est un vrai fan de belles automobiles, son garage personnel est estimé à plus de 25 millions d’euros.