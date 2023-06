I.F d’Annaba : M François Gouyette inaugure l’antenne Jeunesse et Galerie d’art La Rédaction by La Rédaction 1

I.F d’Annaba : M François Gouyette inaugure l’antenne Jeunesse et Galerie d’art La Rédaction by La Rédaction 19 juin 2023in Annaba A A 0 0 SHARES 53 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter L’Antenne Jeunesse de l’Institut Français d’Annaba, située à l’Avant-Port d’Annaba, a été officiellement inaugurée lors d’une cérémonie prestigieuse tenue dans la journée d’hier en présence de l’ambassadeur de France en Algérie, M. François Gouyette et du Consul général de France à Annaba, M. François Pugeaut. Le Haut représentant de la République Française a eu, ainsi, l’occasion de découvrir en personne cet espace éducatif. L’établissement novateur, inspiré par la renommée The Blue School de New York, sert de projet-pilote pour tout le réseau de l’Institut Français d’Algérie. En effet, l’Antenne Jeunesse, ouverte depuis l’automne 2021, offre aux enfants de la maternelle au collège une expérience d’apprentissage du français ludique et accessible à tous. Les salles de cours, au nombre de six, sont conçues selon le principe de la classe dynamique et flexible, favorisant ainsi une participation active des élèves. Un environnement stimulant et sécurisé Le mobilier technique aux couleurs vives est rigoureusement adapté aux normes internationales de sécurité pour permettre aux enfants de se déplacer librement pendant les cours, favorisant ainsi une grande mobilité et une ambiance propice à l’apprentissage. En plus des salles de cours, l’Antenne Jeunesse dispose de deux vastes espaces dédiés à la créativité. Une salle de projection polyvalente sert également d’espace pour les ateliers de dessin et de peinture, tandis qu’un immense hall vitré offre un lieu idéal pour les ateliers créatifs, notamment le théâtre.