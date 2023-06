Raccordement en gaz naturel des zones d’ombre : Un avancement remarquable La Rédaction by La Rédaction 21 juin 2023in Annaba A A 0 0 SHARES 18 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter La localité limitrophe de la wilaya de Skikda, Faid Lemâiz, ayant obtenu avec mérite la qualification de zone d’ombre, connaît enfin un soulagement après de longues années de souffrance avec les bouteilles de gaz. En effet, dans le cadre du programme initié par le président de la République visant à relier les zones isolées, 20 installations de gaz naturel ont été mises en service par l’Unité locale de Sonelgaz à Annaba, permettant aux habitants de profiter d’une source d’énergie plus sûre et plus fiable. La réalisation de cette avancée majeure a nécessité la construction de près de 9 kilomètres de réseaux de gaz, ainsi que la réalisation de 20 raccordements individuels pour les habitations de la région. L’investissement financier total pour ce projet a dépassé les 15,5 millions de dinars algériens, démontrant ainsi l’engagement de la société à améliorer les conditions de vie des citoyens dans les zones éloignées et isolées. Grâce à l’introduction du gaz naturel, les résidents de ladite localité pourront dire adieu aux tracas et difficultés liés à l’utilisation des bouteilles de gaz. Ils bénéficieront désormais d’une source d’énergie continue, disponible directement à partir des installations de gaz naturel. Il est important de rappeler, dans le même contexte, que M. Abdelkader Aboudi avait déclaré au mois de février dernier, que le taux de couverture en gaz naturel au niveau local a atteint actuellement 87%. Il avait fait savoir dans une déclaration rapportée par la Radio locale que ce chiffre dépasse de loin le taux national de couverture en gaz estimé, selon le ministre de l’Energie Abdelmadjid Attar, à 62%. Il avait également annoncé qu’une étude, lancée par la wilaya d’Annaba, était en cours pour établir un recensement général de la population et de ses besoins en matière de couverture en gaz et électricité. Cette étude permet de déterminer les zones rurales qui nécessitent encore d’être raccordées et de planifier les actions nécessaires pour y parvenir. Par : I.N