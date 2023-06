Contrôle technique des véhicules : Des facilités seront accordées aux investisseurs juin 20, 2023 REDACTION A

Contrôle technique des véhicules : Des facilités seront accordées aux investisseurs juin 20, 2023 REDACTION Actualite 0 Le ministre des Transports, Youcef Chorfa, a annoncé, lors d’une visite de travail et d’inspection dans la wilaya d’Oum El Bouaghi, qu’à l’avenir, « toutes les facilités seront accordées aux investisseurs dans le domaine du contrôle technique des véhicules ». S’exprimant en marge de la mise en service d’une agence de contrôle technique de véhicules légers et lourds, réalisée dans la localité de Ouled Khaled (commune de Sigus), fruit d’un investissement privé, le ministre a précisé que ces facilités seront consenties dans l’optique de « mettre en place un réseau solide de contrôle technique des véhicules à travers le pays ». M.Chorfa a fait savoir, à ce propos, que l’obligation faite aux agences d’intégrer dans leur activité de contrôle trois types de véhicules (voitures légères, utilitaires et motocycles) sera « supprimée », l’investisseur ayant la possibilité de consacrer ses interventions à « l’une de ces trois catégories ». Le ministre des Transports a également souligné, à cet égard, qu’un décret, qui se trouve actuellement à l’étude au niveau du secrétariat général du Gouvernement, sera publié prochainement afin d’ouvrir davantage le marché dans ce domaine. Rappelant également que les investissements, notamment dans les services, « créent de la richesse », M. Chorfa, a affirmé que les portes de l’investissement sont « ouvertes » et que des facilitations seront accordées aux prestataires afin qu’ils puissent « obtenir les documents nécessaires, notamment le certificat de conformité ». Le ministre a ensuite inspecté, au chef-lieu de wilaya, la gare routière des « 10 martyrs de Djebel Taref », où il s’est enquis de son fonctionnement, avant d’écouter des explications sur les spécifications de l’infrastructure ainsi que les préoccupations des transporteurs. Il a également observé une halte au niveau du guichet de billetterie électronique pour s’enquérir des services qui y sont fournis aux voyageurs. Le ministre des Transports devrait poursuivre sa visite de travail dans la wilaya d’Oum El Bouaghi pour y inspecter des projets et des structures relevant de son secteur dans les communes d’Oum El Bouaghi, d’Ain Beïda et d’Ain M’lila. APS