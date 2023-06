« Quoicoubeh » : 92 % des plus de 65 ans n’ont jamais entendu ce mot adoré des ados Article de Victor Cousin • Il y a 2 h L'expression Quoicoubeh fait un malheur chez les ados (Illustration). LP/Olivier Boitet L'expression Quoicoubeh fait un malheur chez les ados (Illustration). LP/Olivier Boitet © OLIVIER BOITET Quoi ? « Quoicoubeh ». Il ne faut pas s’étonner si votre adolescent, ou même votre plus jeune enfant, utilise cette expression bien connue chez les jeunes, notamment sur TikTok. Et si le mot cartonne chez la plus jeune génération, ce n’est pas du tout le cas pour le reste de la population, beaucoup moins au fait de cette expression. Démonstration avec ce sondage de l’Ifop : chez les 65 ans et plus, ils sont 92 % à n’avoir jamais entendu ce mot. Tout le contraire des 15-24 ans qui sont 87 % à avoir déjà été confronté à cette blague. Dans son étude intitulée « Les Français et quoicoubeh » publié sur Twitter, l’IFOP a interrogé un ensemble de Français représentatif sur la première semaine de juin pour arriver à ces résultats. Cou-A, cou-B… Sur l’ensemble de la population, seulement 6 % des Français ont déjà utilisé le terme « quoicoubeh » pour faire une blague. S’ils sont 23 % chez les 15-24 ans, le sondage Ifop n’a pas interrogé une population plus jeune, pourtant encore plus à même d’utiliser cette expression très en vogue sur TikTok. Il suffit de se balader sur le réseau social chinois pour se rendre compte de l’ampleur du phénomène né en 2023, à cause notamment du TikTokeur @camskolavache, dit « La Vache ». Une autre séquence d’un adolescent filmé en cours en train de lancer un « Quoicoubeh » à son prof totalise à elle seule 3,6 millions de vues. Si vous n’avez toujours pas compris l’origine de cette expression, il s’agit d’une petite blague à faire à ses proches. Quand il vous dit « Quoi ? », il faut répondre « Quoicoubeh », un peu comme « Coiffeur » il y a quelques années. Et pourquoi « quoicoubeh » ? Pour comprendre, il suffirait de découper le mot : quoi ? Cou-A, cou-B.