Logements publics locatifs à Béjaïa Opération tirage au sort Les bénéficiaires de ces logements recevront les clés de leurs appartements le 5 Juillet prochain, à l'occasion de la célébration de fête de l'indépendance. C'est la seule manière d'éviter les protestationsC'est la seule manière d'éviter les protestations Il y avait de la joie, des oufs de soulagement en cette après-midi de lundi, aussi bien dans la commune de Béjaïa qu'à Adekar, où les bénéficiaires de logements sociaux de type LPL (Logements publics locatifs) ont pris part à la cérémonie de tirage au sort. Dans la commune de Béjaïa, ce sont quelque 1100 bénéficiaires de logements sociaux de type LPL, âgés de plus de 35 ans, qui ont été conviés, par la daïra de Béjaïa à la cérémonie de tirage au sort concernant les blocs, les étages et les sites. Publiée en mars dernier, la liste des pré-bénéficiaires a été rendue publique, après la période d'étude des recours. Une cérémonie de tirage au sort portant sur la désignation des blocs, appartements et étages d'une tranche du programme social implanté au pôle urbain d'Ighzer Ouzarif, dans la commune de Oued Ghir, a été organisée mercredi dernier, à la salle omnisports du stade de l'Unité maghrébine de Béjaïa. La désignation des blocs et des appartements a été effectuée en prévision d'une distribution et des remises des clés le 5 Juillet prochain. Le tirage au sort a commencé par des logements pour personnes à besoins spécifiques, situés au rez-de-chaussée, pour se poursuivre ensuite avec le retrait de la totalité de la part des logements sociaux. La cérémonie s'est déroulée sous la supervision de la cheffe de daïra de Béjaia et le chef du bureau de l'Office de promotion et de gestion immobilière, en présence de toutes les autorités locales, du vice-président de l'Assemblée populaire communale de Béjaïa, un huissier de justice et les bénéficiaires, dans une ambiance bon enfant, marquée par une joie indescriptible. Une tranche de logements du programme social implanté au niveau du pôle urbain d'Ighzer Ouzarif a déjà été attribuée. Elle avait concerné les familles sinistrées du séisme du 18 mars 2021 et les familles recasées dans les différents camps de la commune de Béjaïa. D'autres tranches de ce programmes seront distribuées dans les mois à venir, soit dès qu'ils seront prêts. Une opération du même genre s'est déroulée dans la commune d'Adekar. 246 logements sociaux locatifs ont été tirés au sort par leurs bénéficiaires suivant un processus similaire à celui qui était enclenché en même temps à Bejaia en présence du président de l'Assemblée populaire communale d'Adekar, du représentant de l'Office de promotion et de gestion immobilière (Opgi), d'un huissier de justice et, bien évidemment, des bénéficiaires. Ces derniers recevront les clés de leurs appartements le 5 Juillet prochain, à l'occasion de la fête de l'indépendance. Il faudra, pour cela, s'acquitter des frais financiers exigés par la loi au niveau de l'Opgi de chaque localité.