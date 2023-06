MERCI ET ADIEU, HAMID ! Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 24-06-2023, 11:00 «Sur la base de certains de nos trav

MERCI ET ADIEU, HAMID ! Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 24-06-2023, 11:00 «Sur la base de certains de nos travaux, je vais tranquillement expliquer à ces messieurs les walis fermant les bars (...) que ces interdictions sont dangereuses et criminelles parce qu'elles produisent des effets contraires à ceux qu'ils disent rechercher. «Question du sondage : quand il n'y a plus de bars dans votre wilaya, que faites-vous ? Réponses consolidées des interviewés : 1. Je bois chez moi, 59%. 2. Je vais boire dans une autre wilaya, 20%. 3. Je vais boire dans un bar clandestin, 11%. 4. Je vais boire chez des amis, 9%. 5. J'arrête de boire, 1%.» Chronique de feu Hamid Abassa (qui vient de nous quitter) publiée en 2009. M. F. Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 24-06-2023, 11:00