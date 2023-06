Annaba Le mouton inaccessible Des milliers de pères de familles font l'impasse sur le rituel du sacrifice. Le mouton vend cher sa peauLe mouton vend cher sa peau En effet, à moins de 72 heures de la célébration de l'Aïd El Adha, la ferveur habituelle qui animait en pareille période la ville d'Annaba, par les parades des jeunes et des moins jeunes, traînant leurs moutons, a totalement disparu. Un constat qui dénote le manque d'engouement des familles, en raison des prix excessifs et de la spéculation des maquignons et des revendeurs. Bien que le cheptel soit abondant au niveau des 13 points de ventes de la wilaya, la fréquentation a diminué, comparativement à l'année dernière. Même constatation relevé sur les points de vente de circonstance et au marché hebdomadaire d'El Gantra (Sidi Amar). Les pères de familles, accompagnés de leurs enfants font le tour des points de vente, à la recherche d'une occasion qu'ils ne trouveront jamais. Mais que faire, certains chefs de familles cèdent sous la pression de leurs enfants et se sont endettés pour satisfaire le caprice d'une journée. D'autres ont puisé dans leurs économies. Entre les uns et les autres, il y a ceux qui ont décidé de s'en passer, tout simplement. Cette année, ils sont des milliers de pères de familles à avoir décidé de zapper cette célébration religieuse qu'est l'Aïd El Adha. Il s'agit, notamment, des ménages à faibles revenus et de ceux dont les chefs de familles sont au chômage. Cette frange de la société est incapable d'acheter un simple agneau, car celui-ci coûte entre 45000 et 60000 DA! Au-delà de ces prix, inaccessibles, pour le commun des mortels, le mouton du sacrifice est devenu un luxe. Jusqu'à la mise sous presse, les prix du mouton de l'Aïd El Adha n'ont pas diminué d'un iota. De 45000 à 140000 DA en passant par 80000 et 95000 DA, cela ne vaut même pas la peine d'y penser, dira, un retraité du secteur public. Ils sont tellement exorbitants, les prix du mouton du sacrifice, que la majorité des familles, découragées, ont décidé d'annuler carrément le sacrifice. Ils ont opté pour l'achat d'abats des côtelettes et autres parties du mouton, pour célébrer cette fête religieuse. D'autres ménages préfèrent temporiser dans l'espoir de voir les prix baisser ce qui n'est vraiment pas sûr. Mais certains interlocuteurs ont été tranchants à propos du mouton du sacrifice. Ils ont abondé dans le même sens et ont plaidé pour l'annulation du sacrifice du mouton, qui soulagerait la majorité de la population, qui souffre en silence et n'a pas les moyens (financiers) de satisfaire à l'«obligation» de cette célébration religieuse. Cette fête, dont la célébration dans la pure tradition et l'entraide fait la renommée de la wilaya d'Annaba. Or, certaines valeurs, dans cette célébration, au fil du temps ont disparu, donnant lieu à d'autres comportements dénués de toutes valeurs humaines, religieuses et sociales. Wahida BAHRIWahida BAHRI 00:00 | 25-06-2023 Share