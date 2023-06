Du pain et de la galette par El-Houari Dilmi Il est professeur d'université et il se lève à l'heure du coq pour attendre le camion livreur de lait. L'autre est chômeur chronique et il se lève, lui aussi, à l'heure du laitier pour... un sachet de lait à 25 DA. Quelle différence y a-t-il entre les deux «quêteurs » de lait ? L'un gagne pourtant beaucoup plus que l'autre, mais tous les deux n'ont pas d'eau au robinet depuis plus d'une semaine. Lui, il roule carrosse, et l'autre n'a jamais possédé un deux-roues de toute sa vie de looser. L'un a déjà acheté une belle bête encornée et l'autre mange un petit morceau de viande une fois l'an. Le prof d'université est confortablement installé dans son logement de fonction et le sans-emploi chronique est menacé d'expulsion de son F2 parce qu'il n'a pas payé de loyer depuis deux ans. En Dézédie, tout le monde est sur le même pied d'égalité mais à l'envers... Que tu sois haut fonctionnaire, médecin ingénieur, pilote ou même footballeur, tu payes la baguette de pain, le litre d'eau ou d'essence au même tarif qu'un chômeur ou un pauvre smicard. Miracle algéro-algérien : «mais où les gens trouvent de l'argent pour voir ce monde fou dans les marchés à bestiaux ?», s'interroge un internaute, qui se plaint de son voisin de palier qui a installé son bélier dans le balcon, avec les odeurs et le bruit que ça fait pendant la nuit... Un autre a déposé plainte contre son voisin qui a carrément installé une chèvre dans son balcon pour donner du lait frais à ses enfants. «Je suis chômeur longue durée et je n'ai pas les moyens d'acheter un sachet de lait à 25 DA», dira-t-il au juge qui l'a convoqué. Autre histoire vraie : un homme n'a rien trouvé de mieux à faire que de construire une pièce-cuisine sur la terrasse de l'immeuble collectif, «pour marier mon fils qui a trop attendu le logement social qu'on lui a promis», dira-t-il, gonflé de fierté, à ses voisins catastrophés. En attendant des jours meilleurs, quoi faire d'autre sinon que de se distraire avec l'histoire de ce lycéen qui aurait répondu à une question de géographie en incrustant une géniale trouvaille : «le Mexique était anciennement le pays des pastèques» !