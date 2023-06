Mineur tué à Nanterre : qui est le policier en garde à vue ? Article de Par Hugo Romani pour Le Point • 28 jui

Mineur tué à Nanterre : qui est le policier en garde à vue ? Article de Par Hugo Romani pour Le Point • 28 juin 2023 Mineur tué à Nanterre : qui est le policier en garde à vue ? © XOSE BOUZAS / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP Nahel, 17 ans, a été tué par la police après un refus d'obtempérer. La vidéo de ce drame qui s'est déroulé à Nanterre a été diffusée sur les réseaux sociaux. Elle trahit l'identité du tireur, un fonctionnaire de police âgé de 38 ans. Selon les informations du Parisien, il s'agit de Florian M. Ce dernier a été entendu par les enquêteurs de l'inspection générale de la police nationale. Il est affilié au syndicat Unité SGP, comme son collègue présent le jour de la mort de l'adolescent, et affecté à la circulation comme motard de la compagnie territoriale de la circulation et de la sécurité routière des Hauts-de-Seine. La carrière de Florian M. était jusqu'alors sans anicroche. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, parlait d'ailleurs d'un parcours « expérimenté » pour le tireur et son collègue, sans la moindre « difficulté sur le dossier administratif ». Par ailleurs, ce fonctionnaire de police, jusqu'alors considéré comme un élément modèle, avait reçu au cours de sa carrière huit lettres de félicitations et une médaille décernée par Didier Lallement, préfet de police de Paris, pour son rôle lors des manifestations des Gilets jaunes. « Un gars extraordinaire » Ses collègues ne tarissaient pas d'éloges à son sujet. « C'est un gars extraordinaire, un très bon policier, personne ne comprend ce qui s'est passé pendant ce contrôle » explique l'un de ses confrères au Parisien, tout en gardant l'anonymat. Il est décrit comme un policier disposant d'un fort « sens de l'engagement », loin d'être « un cow-boy » ou « une tête brûlée ». À LIRE AUSSIJeune conducteur tué à Nanterre : vingt personnes interpellées lors de tensions Sur la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, le fonctionnaire de police apparaît sur le pare-brise, tenant Nahel en joue. Lorsque la voiture a redémarré, le policier a tiré à bout portant. Suite à ce drame, de nombreuses personnalités publiques, politiques ou non, se sont exprimées sur ces faits. Les rues de plusieurs villes de la banlieue parisienne se sont embrasées et l'identité complète de Florian M. a fuité, conduisant à plusieurs menaces envers sa famille.