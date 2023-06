Mort de Nahel : pourquoi un syndicat de police est-il dans le collimateur de Darmanin et des Insoumis ? Articl

Mort de Nahel : pourquoi un syndicat de police est-il dans le collimateur de Darmanin et des Insoumis ? Article de Paris Match • Il y a 1 h Le ministre de l’Intérieur comme les députés Insoumis se sont insurgés après la publication d’un tweet du syndicat “France Police”, justifiant la mort de Nahel ce mardi. Il a depuis été supprimé. Gérald Darmanin a demandé qu'un signalement soit effectué sur la plateforme Pharos et va saisir le procureur de la République de Paris. Gérald Darmanin a demandé qu'un signalement soit effectué sur la plateforme Pharos et va saisir le procureur de la République de Paris. © XOSE BOUZAS Gérald Darmanin a annoncé ce mercredi 28 juin qu’il allait saisir la justice après un tweet, supprimé depuis, du syndicat France Police, proche de l’extrême droite, justifiant la mort de Nahel, tué mardi à Nanterre par un policier après un refus d’obtempérer. À lire aussi Adolescent tué par un policier à Nanterre : ce qu’il faut savoir après la mort de Nahel «#Nanterre Bravo aux collègues qui ont ouvert le feu sur un jeune criminel de 17 ans. En neutralisant son véhicule, ils ont protégé leur vie et celle des autres usagers de la route. Les seuls responsables de la mort de ce voyou sont ses parents, incapables d’éduquer leur fils », avait tweeté mardi l’organisation, qui avait recueilli 3,06 % des voix aux élections professionnelles fin 2022. Vidéo associée: Mort de Nahel : « La vérité doit être dite pour tout le monde », affirme Darmanin (Dailymotion) « Groupuscule », mais pas un syndicat « Le groupuscule France Police, qui n’est en aucun cas un syndicat représentatif de la police nationale […], a publié un tweet inacceptable et abject », a réagi le ministère de l’Intérieur dans un communiqué. Gérald Darmanin a demandé qu’un signalement soit effectué sur la plateforme Pharos et va saisir le procureur de la République de Paris au titre de l’article 40 du code de procédure pénale, a-t-il ajouté. Une jeune marque suisse change le visage de l'horlogerie traditionnelle Le ministre de l’Intérieur a également demandé à ses services « d’étudier les modalités d’une dissolution de ce groupuscule », poursuit Beauvau. Le dirigeant de France Police, Bruno Attal, a été révoqué de la police à la demande de Gérald Darmanin, une décision adoptée en conseil de discipline le 9 mars, rappelle l’Intérieur. À lire aussi « C’était encore un enfant » : le bouleversant témoignage de la mère de Nahel, tué par un policier La présidente des députés de la France insoumise, Mathilde Panot, a également, au nom de son groupe parlementaire, saisi la justice au titre de l’article 40, selon un courrier envoyé à la procureure de Paris Laure Beccuau et consulté par Paris Match. Les Insoumis demandent ainsi « la dissolution du syndicat France Police qui a pris position officiellement pour saluer cet acte inqualifiable ».