Disparition brutale du jeune Nahel en France: des violences dans plusieurs communes d’île de France 10:00 | 28

Disparition brutale du jeune Nahel en France: des violences dans plusieurs communes d’île de France. Des violences ont éclaté dans la soirée du drame à Nanterre et dans plusieurs communes d’île de France, avant de se propager la nuit suivante à d’autres villes de la France après la disparition « brutale et tragique » du jeune Nahel près de Paris, mardi dernier , tué par un policier qui a été inculpé pour homicide volontaire et placé en détention provisoire. 20:00 | 29-06-2023 Share Facebook Twitter Google+ LinkedIn L'Expression Annaba City