Mort de Nahel : "dévasté", le policier qui a tiré demande "pardon à la famille" Par M.G avec AFP Publié au

Mort de Nahel : "dévasté", le policier qui a tiré demande "pardon à la famille" Par M.G avec AFP Publié aujourd'hui à 10h17

Le jeune Nahel a été tué après un refus d'obtempérer, mardi à Nanterre. L'auteur du coup de feu, un policier qui a depuis été mis en examen et placé en détention provisoire, "n'a pas voulu tuer", assure son avocat. "Les premiers mots qu'il a prononcés étaient pour dire pardon et les derniers mots qu'il a prononcés étaient pour dire pardon à la famille", a déclaré jeudi Me Laurent-Franck Liénard, l'avocat du policier qui a tué Nahel, deux jours plus tôt, après un refus d'obtempérer à Nanterre (Hauts-de-Seine). "Mon client a été extrêmement choqué par la violence de cette vidéo (...) qu'il a vue pour la première fois lors de sa garde à vue", a-t-il ajouté, en référence aux images qui ont circulé dans les médias et sur les réseaux sociaux montrant le fonctionnaire tirer le coup de feu fatal. "Il est dévasté, il ne se lève pas le matin pour tuer des gens. Il n'a pas voulu tuer", a assuré le conseil. Le membre des forces de l'ordre a été mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire. Il va faire appelle de ce placement derrière les barreaux, a indiqué Me Laurent-Franck Liénard, ce vendredi. Dans tous les cas, il reste, jusqu'à jugement contraire, présumé innocent.

Pour rappel, le drame est intervenu mardi, dans les rues de Nanterre, après un refus d'obtempérer. Une vidéo montre le policier tenant le conducteur en joue après une course poursuite. Le dépositaire de l'autorité publique a ensuite tiré au moment où la voiture a redémarré. Le véhicule a fini sa course quelques mètres plus loin. Atteint au thorax, Nahel, âgé de 17 ans, est décédé quelques minutes plus tard.