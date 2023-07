9 circuits algériens catalogués par le réseau français Carrefour Voyages L’Algérie gagne en visibilité Toutes les régions, de l’Est à l’Ouest et du Nord au Sud, sont cochées par le voyagiste. Une destination touristique par excellenceUne destination touristique par excellence La destination Algérie est en train de gagner de plus en plus en publicité touristique. Carrefour Voyages, un réseau français de tourisme, vient de cataloguer la destination Algérie dans sa nomenclature qui englobe plusieurs circuits et offres. C'est la première fois que ce site d'informations et de conseils sur le tourisme, les voyages et les visas dans la région Méditerranée, qui répond au nom de «Destinations Med», a inclus l'Algérie dans son catalogue, en se basant sur des éléments d'informations détaillées en rapport avec les spécificités des régions classées et cataloguées en couvrant tous les aspects qui ont trait à la nature, au littoral, au désert et aux montagnes. Carrefour Voyages a opté pour une démarche visant à faire de l'Algérie sa nouvelle destination de choix au niveau de la Méditerranée. À ce propos, il a essayé de présenter l'Algérie comme nouvelle destination porteuse en matière touristique, soulignant que «l'Algérie est un pays qui a tant à offrir... Profitez de vos vacances en Algérie pour vous immerger dans sa culture typique et découvrir ses mosquées, ses médinas et ses palais. Ce joyau de l'Afrique abrite des sites dépaysants composés de dunes à perte de vue, des villages aux routes ensablées et le célèbre massif du Hoggar et ses roches ocres si particulières. Pour un périple moins éprouvant, vous pouvez faire une halte à la ville portuaire d'Oran pour découvrir sa cathédrale du Sacré-Coeur, sa vieille ville ou encore sa mosquée souterraine», lit-on dans le catalogue qui contient plusieurs circuits représentant les régions choisies par Carrefour Voyages comme ses meilleures destinations touristiques. Il s'agit d'une approche qui va s'inscrire dans la durée, cela est plus visible à travers le choix des régions comme le Sahara et les montagnes de la Kabylie, ce qui explique que la destination Algérie va entériner une nouvelle option de Carrefour Voyages pour s'introduire d'une manière graduelle dans l'espace touristique algérien, avec l'idée de propager le produit touristique algérien au niveau international. Carrefour Voyages a opté pour un slogan publicitaire qui renseigne sur le travail fait par les professionnels de ce site, afin de faire de la destination Algérie un pays très prisé pour le tourisme et le voyage. Le slogan s'intitule: «Pour profiter au maximum de votre voyage en Algérie et découvrir tous ses trésors, le mieux est de partir pour un circuit organisé en Algérie». Une chose est sûre: le potentiel touristique existe, cela est avéré de par ce que rapportent les spécialistes et les observateurs dans le domaine touristique comme contributions et rapports sur le tourisme algérien et ses atouts. Le catalogue de Carrefour Voyages rappelle que la sécurité en Algérie est assurée. C'est ce qui renforce l'idée de faire de l'Algérie une destination touristique par excellence. Dans ce sens, le site rappelle à travers son catalogue et les circuits choisis, qu'«il est «légitime de se demander si voyager en Algérie est sûr. Sachez que malgré les idées reçues, la plus grande partie du territoire algérien est totalement sûre. Vous pouvez par exemple vous promener à Alger ou à Oran sans aucune crainte. Le plus grand danger reste peut-être la conduite des Algériens, qui est quelque peu imprévisible», une réponse à la question: est-il dangereux de voyager en Algérie? Carrefour Voyages a tranché les raisons qui l'ont motivée pour intégrer la destination Algérie dans son catalogue. L'Algérie doit revoir juste ses préoccupations majeures en matière économique, en optant pour une nouvelle conception dont la rente doit être bannie afin de permettre aux activités tertiaires de connaître une éclosion sûre et une réhabilitation significative. Hocine NEFFAHHocine NEFFAH 00:00 | 02-07-2023 Share