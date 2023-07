Poursuite du gel du projet du tramway d’Annaba : Youcef Chorfa persiste et signe Azzedine Ighil by Azzedine Ig

Poursuite du gel du projet du tramway d’Annaba : Youcef Chorfa persiste et signe Azzedine Ighil by Azzedine Ighil 9 juillet 2023in Annaba A A 0 0 SHARES 73 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Les pouvoirs publics ne sont pas prêts à relancer le projet de réalisation du tramway de la ville d’Annaba, un projet gelé depuis 2015. C’est ce qu’a confirmé Youcef Chorfa, ministre des Transports, à travers le contenu d’une réponse à une question écrite, dont nous détenons une copie, au député Ali Mouelhi du parti El Adala de la wilaya d’El-Tarf. D’emblée, le ministre en charge du département ministériel du secteur des transports a donné des éléments de réponse sur le projet en question concernant la longueur de la ligne de tramway qui s’étale sur 21,8 km et se compose de 34 stations. Le départ prend de la cité Oued Kouba, au nord de la ville d’Annaba, arrive à la gare ferroviaire en passant par la Ménadia, le boulevard du 1er novembre pour ensuite desservir la commune d’El Bouni en ralliant le pôle universitaire et traverser les agglomérations de Sidi Achour et Bouhdid. Youcef Chorfa a ensuite rappelé dans sa correspondance que l’étude de faisabilité du projet de la première ligne, qui devait relier le quartier nord de la ville à la gare ferroviaire SNTF, a été réalisée par le bureau d’études « EGISRAIL France » et approuvée le 4 octobre 2007. Alors que les études détaillées du projet ont été accomplies par le sud-coréen « DOHWA ». L’étude concernant la première ligne a été approuvée par la commission de wilaya chargée du suivi du projet le 10 juin 2013. Le ministre tient à préciser que les études de l’avant-projet détaillées (APD) ont été transmises à la Caisse nationale d’équipement pour le développement (CNED) pour approbation le 8 septembre 2013. Quelques jours auparavant, le 5 du même mois, une offre publique d’achat a été émise pour la réalisation de la première ligne. Après réception des offres, le choix a été porté sur l’entreprise sud-coréenne DAEWOO le 6 Juillet 2014. Puis survient la décision de geler certains projets le 21 avril 2015. Quelque mois après, le 22 septembre 2015, ce fut l’annulation de l’appel d’offres pour la réalisation des travaux du projet du tramway d’Annaba. Il faudrait rappeler que lors de sa dernière visite dans la wilaya d’Annaba, au mois d’avril dernier, Youcef Chorfa n’a aucun moment évoqué le dégel du très attendu projet de la réalisation du tramway. Une chose est certaine, ce moyen de transport ne sera pas concrétisé cette année. Il semblerait que ce projet ne figure même pas dans les priorités des autorités locales de la wilaya d’Annaba. Les informations faisant état que le projet n’est pas prévu pour cette année se sont donc avérées. Le ministre chargé du secteur vient de le confirmer. Par : A.Ighil Azzedine Ighil