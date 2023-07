Rush sur la plage de Oued Bakrat : Lorsque la détente tourne au calvaire Lilia Mechakra by Lilia Mechakra 9 ju

Rush sur la plage de Oued Bakrat : Lorsque la détente tourne au calvaire Lilia Mechakra by Lilia Mechakra 9 juillet 2023in Annaba A A 0 0 SHARES 62 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Ce dernier week-end à Annaba, la saison estivale s’est faite plus que jamais ressentir. Avec l’arrivée de la canicule, les plages de la wilaya ont littéralement été prises d’assaut par les estivants. Avant-hier, il aura fallu aux baigneurs quelques 60 minutes pour rejoindre l’emblématique plage d’Oued Bakrat pour s’accorder une journée de plage. Seulement, fallait-il encore avoir les nerfs solides pour supporter le temps d’attente afin de dénicher une place de parking. Prise d’assauts par les estivants, la plage était clairement surchargée. Impossible pour les retardataires de trouver une place à l’ombre, et une liste d’attente a été tenue par les détenteurs de licence d’exploitation des parcelles de plage qui louaient les parasols à hauteur de 2000 da. Fort heureusement, cette année, ces commerçants étaient assez compréhensifs lorsque des baigneurs venaient installer leurs propres parasols à l’arrière de la plage. Rappelons qu’en dépit des textes des lois autorisant les citoyens à poser leurs parasols sur toutes les plages, l’année dernière de nombreuses altercations entre les estivants et les exploitants de plages avaient été notifiées. Au final, la journée de détente à la plage, que beaucoup idéalisaient, était très loin de la réalité d’Oued Bakrat ce dernier weekend. Passer la journée à slalomer entre les parasols et les baigneurs qui se bousculaient, le tout au milieu d’un brouhaha insoutenable, tel était le portrait de cette plage que beaucoup convoitaient pour son calme et son manque de fréquentation. Aménagées pour attirer plus de monde et faire d’Annaba le pole touristique qu’elle était sensée être, les plages et les routes d’Annaba ont, cependant, du mal à contenir le nombre d’estivants ayant choisi le weekend pour sortir. L’affluence que connait la ville en cette période caniculaire n’est d’ailleurs pas au goût de tout le monde, puisqu’elle vient perturber les routines des habitants de la ville qui, « eux », n’ont pas choisi d’aller à la plage en weekend. Des embouteillages à n’en plus finir sont enregistrés dès les premières heures de l’après-midi, compliquant sérieusement le déplacement à travers les différentes artères des quartiers nord. Entre les travaux sur les routes et le nombre d’estivants qui n’est pas des moindres, beaucoup ont préféré rester chez eux cette fin de semaine. Les plus déterminés auront toutefois réussi à piquer une tête durant les premières heures de la matinée pour regagner leurs domiciles avant le début des embouteillages. Par : M.L