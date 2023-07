Foot/ Eliminatoires- Mondial 2026 L'Algérie dans le groupe G Les deux premières journées des éliminatoires s

Foot/ Eliminatoires- Mondial 2026 L'Algérie dans le groupe G Les deux premières journées des éliminatoires se joueront entre le 13 et 21 novembre prochain. La sélection algérienne de football évoluera dans le groupe G aux éliminatoires de la Coupe du monde 2026, selon le tirage au sort effectué jeudi à Abidjan en Côte d'Ivoire, en marge de la 45e assemblée générale ordinaire (AGO) de la Confédération africaine (CAF).Outre l`Algérie, le groupe B est composé de la Guinée, de l'Ouganda, du Mozambique, du Botswana, et de la Somalie.Les deux premières journées des éliminatoires se joueront entre le 13 et 21 novembre prochain.Les vainqueurs de chacun des 9 groupes se qualifient pour la Coupe du Monde 2026. Les quatre meilleurs deuxièmes des groupes joueront dans un tournoi de barrage de la CAF. Le vainqueur du tournoi de barrage de la CAF participera au tournoi de barrage de la FIFA prévu en mars 2026.Cette phase unique des éliminatoires africaines s'étirera sur 23 mois. 00:15 | 13-07-2023 Share