LA CANICULE NE BAISSE PAS Chape de braise sur les pays méditerranéens Placeholder LSA PUBLIÉ 14-07-2023, 16:0

LA CANICULE NE BAISSE PAS Chape de braise sur les pays méditerranéens PUBLIÉ 14-07-2023, 16:04 La canicule s'est poursuivie ce vendredi 14 Juillet, avec de hautes températures, ce qui a fait réagir l'Office National de la Météorologie (ONM) qui a publié une "vigilance orange" pour les wilaya de Relizane, Chlef, Ain Defla et M'sila. Dans ces zones, le thermomètre affichera 45 degrés Celsius et les miminales iront ( la nuit) jusqu'à 32° ! Ailleurs, la chaleur persistera avec des pointes au Sahara. Ainsi, la température enregistrée dans ces régions désertiques avoisine les 50°. Rappelons qu'un record a été établi à Alger ou l'on a frôle les 48° avec un thermomètre affichant 47,9°. La consommation d'électricité du pays a atteint un record historique durant la journée de mardi. En Égypte Mais cette vague caniculaire touche aussi d'autres régions et jusqu'aux régions généralement épargnées. En Egypte, la hausse des températures a réduit l'activité humaine à sa plus simple expression. Les autorités s'attendent à ce que la hausse se poursuive jusqu'à mercredi prochain. Le temps sera très chaud et humide dans le Grand Caire, la Basse-Égypte et le sud du Sinaï, et l'autorité s'attend à ce que la vague de chaleur se poursuive jusqu'à mercredi prochain. En Tunisie La Tunisie également connaît une vague de chaleur au cours de laquelle la température a dépassé 50 degrés Celsius dans certaines régions. Depuis le 5 juillet, le pays connaît une vague de chaleur, avec des températures dépassant les 50 degrés dans certains gouvernorats. Dimanche dernier, celui de Tozeur, dans le sud de la Tunisie, a enregistré une température qui a atteint 48,9 degrés à l'ombre et 57,3 degrés au soleil, selon les chiffres officiels de l'Institut national de météorologie. La canicule survient après une année caractérisée par la sécheresse et un manque de précipitations pendant les mois d'hiver, au cours desquels la baisse a dépassé 80%, faisant du mois de mars le deuxième mois le plus sec en Tunisie depuis 1970. En Grèce, Chypre, Turquie En Europe, la Grèce, Chypre et l'ouest de la Turquie se préparent à une forte vague de chaleur au début de la semaine prochaine, et les températures dans la capitale grecque, Athènes, devaient grimper à 41 degrés Celsius, ce vendredi. Le ministère grec de la Protection civile a averti qu'il existe un risque accru d'incendies de forêt à grande échelle en raison de la chaleur, qui s'accompagne d'une grave sécheresse, et des vents violents sont attendus dans de nombreuses régions du pays, à partir de lundi. En Chine En Chine, des vagues de chaleur frappe le Xinjiang, la plus grande région productrice de coton, menaçant de réduire la production. L'agence de presse Bloomberg a déclaré que le Centre météorologique national a déclaré que des températures élevées devraient être enregistrées dans de nombreuses régions de la région située dans le nord-ouest de la Chine, à partir de la mi-juillet. LSA/ Sources diverses