Au moment où des investisseurs misent sur le tourisme local : Un influenceur d'Annaba fait la promotion de… l'île de Malte !!! La Rédaction by La Rédaction 10 juillet 2023in Annaba Du siège de TLS d'Annaba, un influenceur, demandeur d'un visa pour l'île de Malte, a posté une vidéo dans laquelle il fait la promotion de ce pays, en vantant ses atouts touristiques et invitant au voyage de cet archipel. Alors que des influenceurs et globe-trotteurs étrangers et arabes ont largement contribué à la destination touristique Algérie au double plan arabe et mondial, à l'image du Qatari Khalid Al Jaber qui a visité 36 wilayas algériennes. Ce globe- trotteur a découvert, à bord de sa moto, les différents circuits touristiques dont recèle l'Algérie. Sa tournée dans nos régions, qui s'inscrit dans le cadre de plusieurs voyages qu'il a effectués dans 84 pays à travers le monde, «était la plus longue et la plus belle», selon lui. Cet autre youtubeur marocain, Lyes Ribouh, qui a partagé avec sa communauté, plus de 70.000 abonnés, ses voyages à travers plusieurs villes algériennes. Il s'est promené dans les quartiers populaires et a même testé les spécialités culinaires de chaque région. D'ailleurs, il a porté le maillot de l'équipe nationale du Maroc tout au long de sa visite. Histoire de découvrir la réaction du peuple algérien. «On m'avait parlé de l'accueil des Algériens, on ne m'a pas menti». Ainsi s'ouvre la série de vidéos du globe-trotteur français Ben publiée sur sa chaîne You tube « Ben N'Co » qui compte plus de 95.000 abonnés. « Ben » voyage depuis une dizaine d'années. Il aime partir en sac-à-dos et faire partager ses voyages. Mais, depuis quelques temps, sa communauté très active sur les réseaux sociaux, lui réclame un voyage en Algérie. L'un de ses abonnés algériens lui a proposé de le recevoir et lui fait découvrir son pays. Ben a accepté l'invitation et a passé huit jours en pleine fête de l'Aïd. Considérée comme l'une des plus belles destinations touristiques, l'Algérie ne cesse de fasciner les étrangers. De plus en plus de youtubeurs et d'influenceurs s'intéressent au tourisme en Algérie, un pays qui reste difficile d'accès pour les touristes étrangers en raison de la difficulté d'obtenir un visa, de l'aveu même de ces aventuriers du voyage. Par : A.Ighil