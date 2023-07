François Gouyette, ambassadeur de France en Algérie «Cette Algérie que j’aime» «L’Algérie et la France entret

François Gouyette, ambassadeur de France en Algérie «Cette Algérie que j’aime» «L’Algérie et la France entretiennent par-delà les blessures du passé, par-delàles crises, des liens uniques que nous devons cultiver, préserver et renforcer.» François GouyetteFrançois Gouyette Dans un discours d'adieu qu'il a prononcé dans la soirée d'avant-hier, à l'occasion de la célébration de la fête du 14 juillet, le désormais ex-ambassadeur de la République française en Algérie, François Gouyette a emprunté le chemin de son histoire personnelle pour montrer la force des rapports qui lient les deux peuples au-delà des convulsions politiques qui animent épisodiquement les rapports algéro-français. L'exemple Gouyette peut être porté à l'exponentielle pour dire simplement ce qui réunit les deux pays. «L'Algérie et la France entretiennent par- delà les blessures du passé, par-delà les crises, des liens uniques que nous devons cultiver, préserver et renforcer», a déclaré l'ambassadeur devant plus d'un millier d'invités venus assister à la fête du 14 juillet célébrée à la résidence de l'ambassadeur à El Biar à Alger. Chaque situation historique ne prétend pas nécessairement à de grandes avancées sans la présence d'Hommes qui en assument les conséquences et en tirent les leçons du passé. L'ambassadeur souligne dans son allocution que les présidents Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune, se sont résolument engagés dans la voie de l'apaisement et de la réconciliation. Et c'est grâce à cette très bonne entente entre les deux Présidents que des épisodes de brouilles, parfois graves, ont été surmontés. Depuis Valéry Giscard d'Estaing en 1975, on a assisté à des phases d'atermoiements et de visites françaises en Algérie. Des mains tendues et des coups de menton. Chacun des présidents de la République a voulu marquer de sa trace l'héritage mouvementé entre les deux pays. Dans cette longue marche semée d'embûches, la Déclaration d'Alger signée le 27 août 2022, fixe un cap ambitieux pour ce que pourrait ou ce que devrait être la relation entre les deux pays dans les années à venir. «L'Algérie et la France ont intérêt à travailler de manière très étroite, plus fluide mais aussi plus sereine», a affirmé l'ambassadeur de France en Algérie, soulignant que le président Macron «n'a jamais dévié de cet objectif». Il rappelle alors le «caractère exceptionnel» des efforts qu'il a entrepris pour l'atteindre. En effet, l'Histoire retiendra que Macron a été le seul président français à aller aussi loin dans le dossier mémoriel. «Des gestes extrêmement forts visant à établir sans faux semblants la réalité de la colonisation française.» Et François Gouyette énumère la liste: la reconnaissance de l'assassinat de l'avocat du FLN, Ali Boumendjel, l'assassinat par les militaires français du mathématicien Maurice Audin, la restitution des crânes des premiers combattants algériens. Il y a eu également la présence du président Macron en personne sur le pont de Bezons lors des commémorations du 17 octobre 1961, il y eut ensuite sa visite de trois jours en Algérie. «Un président français se déplace très rarement, voire quasiment jamais aussi longtemps dans un pays étranger, sauf en Chine et aux États- Unis).» Enfin la venue, les 9 et 10 octobre dernier, de la Première ministre accompagnée de 15 membres du gouvernement français. «Là encore j'insiste sur le caractère inédit d'une telle mobilisation, signes parmi d'autres de l'aspect prioritaire pour la France de la relance de sa relation avec l'Algérie.» S'agit-il d'un caprice? non, «la France et l'Algérie sont conviées par l'histoire, par la géographie, par ce lien si spécial qui unit nos deux peuples», répond Gouyette. Il finit sur une note personnelle laissant filer dans une dense tirade ce qu'il retient de son passage en Algérie: je me souviendrai pendant longtemps des amitiés profondes que nous avons nouées ici avec mon épouse Halima qui aura retrouvé avec émotion le pays qu'elle avait quitté, il y a bien longtemps. Je me souviendrai de la formidable hospitalité algérienne. Une hospitalité légendaire qui nous fut partout offerte. Je me souviendrai de la beauté du Grand Sud, des splendeurs de Djemila, de la douceur d'Oran, du raffinement de Constantine et de Tlemcen. Je me souviendrai de la grandeur d'âme des chefs des confréries soufies que j'ai eu l'honneur de rencontrer. Je me souviendrai de ces merveilleux moments de musique autour d'artistes que j'admirai depuis longtemps... Je me souviendrai enfin du professionnalisme de nos collègues les diplomates algériens. Je me souviendrai de vous tous qui représentaient dans votre diversité le meilleur atout de l'Algérie. Tous ces souvenirs, qui ont fait de ce séjour un moment unique dans ma vie de diplomate, attestent un peu la tristesse de celui qui fera après-demain (ndlr, aujourd'hui) ses adieux à l'Algérie».