Plage la caroube : Les estivants se plaignent des frais de location La Rédaction by La Rédaction 16 juillet 2

Plage la caroube : Les estivants se plaignent des frais de location La Rédaction by La Rédaction 16 juillet 2023in Annaba A A 0 0 SHARES 14 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Malgré l’interdiction de la location des parasols et autres, à la plage « la Caroube», les indus-loueurs de ces équipements de plage font la loi, selon les baigneurs, mécontents, qui dénoncent cette attitude incivique de ces « loueurs hors la loi ». Ces derniers imposent carrément la location de ces équipements à de nombreuses familles qui ne peuvent pas se permettre ce luxe. Selon elles, toute la plage est occupée par des parasols, des tables et des chaises déjà installées. Pourtant la loi est bien claire. Il est exigé à ceux qui exercent légalement de laisser leurs parasols fermés et d’installer une plaque où il y a écrit «Parasols, tables et chaises à louer». Mais, rien de cela. Sauf que ces consignes ne sont jamais respectées et la totalité des plages sont squattées par des indus-loueurs de parasols. Par conséquent, le maire d’Annaba est interpellé pour remettre de l’ordre dans cette activité. Cette nouvelle culture de la location des parasols est devenue invivable et toutes les plages de la commune d’Annaba ne sont plus libres pour les estivants. Les pouvoirs publics sont aussi sollicités pour remettre de l’ordre dans ce que les faux-parkingeurs appellent « les frais de stationnement ». C’est la quiétude et la tranquillité qui doit être prodiguées aux visiteurs, touristes et vacanciers. Sauf si Annaba fait exception à la règle. Par : Amar Ait Bara