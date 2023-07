Le ramassage reste problématique Annaba s’encombre avec des déchets Le chef de l’exécutif a menacé de recouri

Le ramassage reste problématique Annaba s’encombre avec des déchets Le chef de l’exécutif a menacé de recourir aux poursuites judiciaires contre les responsables défaillants. Mais qui menacez-vous donc, Monsieur le wali?Mais qui menacez-vous donc, Monsieur le wali? Le wali de Annaba a inspecté le cadre de vie dangereusement affecté par l'amoncellement des ordures ménagères. Il va de soi que la gestion des déchets ménagers est un sempiternel problème dans l'antique Bône. La responsabilité relève des prérogatives de l'APC et les services concernés, dont l'Epic Annaba propre. Or, compte tenu de défaillances constatées à ces niveaux, le phénomène a pris des proportions inquiétantes et surtout désolantes, pour alimenter le sujet quotidien des habitants de cette ville livrée à son triste sort. Au cours de sa visite dans les quartiers et rues de la ville, Djamel Eddine Berrimi, wali d'Annaba était sidéré devant un décor hideux des déchets ménagers, débordant des bacs et jonchant les trottoirs et même les chaussées, procurant un décor hideux et de puanteur. Devant cette atteinte à l'environnement et la menace sur la santé publique, même les mots ont échappé au wali. Ce dernier à qui on n'a jamais cessé de mentir sur la gestion et l'entretien de la commune, notamment en matière de cadre de vie. Or, en réaction aux photos postées sur les réseaux sociaux ‘'Facebook'', sur les ordures ménagères, la visite du wali dans les quartiers d'Annaba a été choquante. Il a découvert une décharge grandeur nature. Outré par ces scènes généralisées dans tous les quartiers de la commune, notamment le littoral, le chef de l'exécutif a tiré à boulets rouges sur les responsables concernés. Une colère jamais manifestée par le wali face à l'irresponsabilité, l'indifférence, mais surtout la négligence et le laxisme des responsables de l'APC et les responsables des cinq secteurs et de l'Epic ‘'Etablissement public à caractère industriel et commercial''. Une indifférence devenue le label d'excellence de tous ces responsables, qui a terni l'image de marque de la ville. Ces responsables, dont chacun lance la balle dans le camp de l'autre, une manière pour se défaire de la responsabilité, quant à la défaillance prévalant dans la gestion de la ville et son littoral qui, depuis des semaines, pataugent dans l'insalubrité. Sans mâcher les pots Djamel Eddine Berrimi a aussitôt usé de son pouvoir de premier responsable de la wilaya et a brandi la menace des poursuites judiciaires à l'encontre des chefs de secteurs communaux et le directeur général de l'Epic. D'ailleurs la vidéo postée par la cellule de communication sur la page Facebook de la wilaya, montre clairement la colère et la désolation du wali qui accuse les responsables concernés de manquement flagrant à leur devoir, en leur lançant ‘' Vous devriez mourir de honte''. La menace du recours à la justice n'est pas que des mots, car le commis de l'État a pleins pouvoirs d'entreprendre les mesures nécessaires à l'encontre de tout responsable défaillant. Pour ce cas de figure, il s'agit d'un manquement flagrant, dont la conséquence est, non seulement l'atteinte à l'environnement et le cadre de vie citoyen, mais surtout, le fait de compromettre la saison estivale et du coup le secteur du tourisme à Annaba. Néanmoins, avant d'arriver au recours à la justice, le wali a accordé aux responsables concernés un délai d'une semaine pour se rattraper et remédier à la situation en manifestant plus de sérieux et d'assumer leurs responsabilités. De ce fait, ces responsables qui ont de tous temps étaient les abonnés absents, sont tenus d'enlever les tonnes de déchets ménagers qui affectent l'ensemble des quartiers et cités de la ville où, la saison bat son plein. Wahida BAHRIWahida BAHRI 00:00 | 17-07-2023 Share