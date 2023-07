Annaba Une maison pour les cancéreux Les associations d’aides aux cancéreux et leurs familles disposent, déso

Annaba Une maison pour les cancéreux Les associations d’aides aux cancéreux et leurs familles disposent, désormais, d’une maison. Une décision du waliUne décision du wali Sur décision du premier responsable de la wilaya d'Annaba, le siège de ‘'Dar Hanoune'' est affecté aux associations d'aides aux cancéreux et leurs familles, issues des wilayas des régions est et du sud du pays. La décision a été prise lors de la dernière session d'APW, par Djamel Eddine Berrimi wali d'Annaba. Un engagement réitéré, lors du forum de l'Observatoire national de la société civile, animé dimanche par Noureddine Benbraham, président de l'Onsc. La décision intervient en aide aux cancéreux et surtout en hommage à la mémoire de Mme Hanoune, fondatrice de l'association ‘'Amel'' d'aide aux enfants cancéreux. Le voeu de la défunte était d'éviter aux malades du cancer et leurs familles, notamment ceux des wilayas de l'Est du pays, orientés vers le CAC d'Annaba, les difficultés du déplacement. La défunte versée dans l'aide aux malades du cancer, avait toujours oeuvré à ce que les patients cancéreux, notamment leurs familles puissent trouver un gite pour y habiter le temps des soins. Depuis, plusieurs associations ont pris le pas de Mme Hanoune et se sont vouées à l'aide des cancéreux et leurs familles. Le maillon manquant à ce travail bénévole et humanitaire de ces associations, était un habitat pour les malades et leurs familles. Aujourd'hui, avec sa décision, le wali d'Annaba, Djamel Eddine Berrimi, a exaucé le voeu de Mme Hanoune, cette universitaire qui, délibérément, a consacré plus de 20 de sa vie au service des enfants cancéreux. Sans contrepartie, Mme Hanoune s‘est volontairement donnée à ce travail caritatif qui lui a valu le respect et le salut aussi bien de son vivant qu'après sa mort. Aujourd'hui, la wilaya d'Annaba compte trois associations qui ont rallié l'esprit volontaire et humanitaire de feu Mme Laïla Hanoune, dont le combat est synonyme ‘'d'amour pour son prochain''. Et c'est là, la philosophie des trois associations activant à travers la wilaya d'Annaba, dont la détermination leur a valu respect et soutien de tout un chacun, notamment le wali d'Annaba. Fermée depuis 2021, Dar Hanoune vient enfin d'être affectée pour servir à sa mission initiale, à savoir servir d'abri pour les patients atteints de différents types de cancers traités au niveau du CAC d'Annaba, ainsi que pour leurs accompagnateurs. Pour rappel, pour la prise en charge des malades du cancer et leurs familles, surtout ceux venant des autres wilayas, et dont le traitement peut durer des semaines, voire des moins, une villa louée par un privé pour héberger les malades. Transformée en lieu d'hébergement le c entre ‘'Toit de vie'', sis à la cité Oued Forcha (Pont-Blanc), accueille les malades et leurs familles tout le long de la période du traitement de radiothérapie, de chimiothérapie prodigués au niveau du CAC d'Annaba. Or, la plupart des familles des patients ne sont pas en mesure de se permettre la location d'un appartement à coup de 35000 DA, comme c'est le cas pour Hasna, qui accompagne son époux Bachir, orienté de Souk Ahras, pour des soins de chimiothérapie. Elle est depuis plus d'un moins dans un appartement à la cité Belaïd Belkacem Pont-Blanc. Si cette famille au statut moyen se plaint des frais de la location, d'autres n'ont même pas les moyens pour se permettre la dépense C'est pourquoi, le problème majeur des associations est le coût élevé du loyer du centre qui leur revient à plus de 120 millions de cts. Une charge financière à laquelle la subvention de l'État octroyée aux associations ne parvient pas à subvenir aux charges de la location. Du coup, la décision du wali d'Annaba, quant à l'affectation de ‘'Dar Hanoune'' aux associations d'aide aux cancéreux, ne pouvait pas mieux tomber. Selon les prévisions, la décision du premier responsable de la wilaya prendra effet à la fin du mois en cours et les associations d'aide aux malades cancéreux et leurs accompagnateurs éliront domicile dans les nouveaux locaux à ‘'Dar Hanoune''. Wahida BAHRIWahida BAHRI 00:00 | 19-07-2023 Share