Tamanrasset et les drames répétitifs par Abdou BENABBOU Trente quatre morts, 14 blessés dans une catastrophe routière survenue mercredi matin à Tamanrasset ! Et le bilan n'est encore que provisoire. L'énormité du drame qui endeuille des dizaines de familles et toute l'Algérie, aussi effarant qu'il soit, ne doit pas être étonnante. La route s'est spécialisée dans une criminalité innommable pour s'accaparer le profil d'une large rigole de sang. Pas un jour ne passe sans que le décompte des morts étalés sur l'asphalte ne soit allongé. 3.400 morts et plus de 30.000 blessés sur les routes en 2022 déroutent sérieusement la réflexion et on a beau tenter de comprendre les vraies causes de ce véritable cataclysme, la plupart des explications aboutissent à la déroute de la compréhension. Les mesures législatives draconiennes prises par les autorités et les durcissements successifs du code routier s'avèrent malheureusement inopérants contre un phénomène plus qu'affligeant. Inconscience, légèreté des esprits, amateurisme flagrant des chauffeurs de bus contraints de jouer du volant pour se nourrir et volonté imbécile de s'affirmer pour une débile contenance, le lot de multiples raisons donne un mélange tuant. L'excès de vitesse et l'incivisme ne seraient peut-être que les effets d'une révolte contre soi avant d'être contre les autres. Le drame des routes n'est pas une spécificité algérienne. Au même moment et au même jour où 34 victimes meurent carbonisées à Tamanrasset, un bus chute dans un ravin au Pérou et fait 12 morts et un autre en Colombie se rue frontalement contre une semi-remorque tuant 8 Colombiens. Décidément, la route, un des principaux espaces de partage des hommes, en se déshumanisant outrageusement noue dans l'exagération avec un profil mortifère pour que l'on se demande de quoi sont nés les comportements insensés. Les catastrophiques travers et les drames vécus sur les routes sont les reflets d'un mal de vie dans la majorité des sociétés déstabilisées par le tambourinage des crises répétitives de toutes sortes. Chaque pays essaie de trouver des remèdes et des palliatifs qu'il a à sa portée. Mais il est difficile de ralentir la Terre décidée à poursuivre sa route en excès de vitesse.