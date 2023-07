Tamanrasset : 34 Morts Dans Un Accident La Circulation EDITEUR - 19 JUILLET 2023 Cliquez pour partager sur Twi

Tamanrasset : 34 Morts Dans Un Accident La Circulation EDITEUR - 19 JUILLET 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Le bilan de l’accident de la circulation, survenu mercredi matin dans la wilaya de Tamanrasset, s’est alourdi à 34 décès et 14 blessés à différents degrés de gravité, a-t-on appris auprès des services de la Protection civile. L’accident s’est produit au niveau du village « Outoul » sur la route nationale (RN 01) suite à une collision entre un véhicule utilitaire et un bus de transport des voyageurs desservant la ligne Adrar-Tamanrasset, suivie par un incendie, ajoute la même source. Les services de la Protection civile ont indiqué que l’opération d’extraction et d’évacuation des victimes se poursuivait.