Contrôles de qualité des aliments : Les fastfoods dans le collimateur La Rédaction by La Rédaction 17 juillet

Contrôles de qualité des aliments : Les fastfoods dans le collimateur

Comme chaque été, les équipes de la brigade de protection des consommateurs de la direction du Commerce multiplient les opérations sur terrain pour venir à bout des pratiques pouvant menacer les consommateurs. Le planning de la direction du Commerce de cette semaine vise les fast-foods de la wilaya et a pris effet dès dimanche. Contre toute attente, ce sont les établissements de restauration situés sur le front de mer qui se pliaient le moins aux consignes sanitaires. En l'espace de 3 heures, la brigade de protection des consommateurs a procédé à la saisie de 26 k de poulet, 1 k de fromages en tous genres, 18 kg de viande hachée, ainsi qu'une importante quantité de sauce tomate et de pâte à pizza. La totalité de cette marchandise a été détruite par les services d'inspection afin d'éviter son retour dans les assiettes des clients. Il est à préciser que simultanément à leurs inspections, les agents de la DC mènent une campagne de sensibilisation sur les dangers de la mauvaise conservation des aliments sur la santé. S'ils ont imposé des amendes à certains propriétaires de fastfoods, ils n'ont pas manqué de les initier aux principes de conditions de conservation des aliments frais. L'Inspection a révélé que la quasi-totalité de ces établissements normalement de choix, ne respectaient pas les conditions de conservation des aliments. En effet, de la moisissure ainsi que des odeurs nauséabondes ont été remarquées sur la marchandise inspectée. A noter, que la vigilance est de mise en saison estivale où les températures atteignent des sommets et durant laquelle il est particulièrement important d'assurer la bonne conservation des aliments dans des emplacements réfrigérés et avec des matériels adaptés. Les établissements installés sur le front de mer sont, quant à eux, particulièrement plébiscités par les estivants durant la saison estivale. Ainsi, le respect des conditions d'hygiène relève de la santé publique au vu de l'affluence ininterrompue que connaissent ces lieux tout au long de la journée. Par : M.L