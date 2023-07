Tebboune depuis hier en Turquie 10 milliards d'échanges et plus encore Les chiffres avancés font état des éc

Tebboune depuis hier en Turquie 10 milliards d'échanges et plus encore Les chiffres avancés font état des échanges commerciaux qui ont progressé de 30%. Les présidents Tebboune et Tayyip ErdoganLes présidents Tebboune et Tayyip Erdogan Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est rendu en Turquie pour une visite de travail qui va durer deux jours. Le président Tebboune va rencontrer son homologue, le président Recep Tayyip Erdogan. Après sa visite en Chine qui a connu une réussite à tous les niveaux, le président Tebboune va exploiter l'opportunité de sa visite en Turquie pour consolider et intensifier davantage les relations algéro-turques qui sont en train de prendre de l'ampleur sur le plan économique et commercial. La coopération algéro-turque a connu ces dernières années une nette amélioration en matière d'échanges et de partenariat fondé sur le principe de gagnant-gagnant. L'ancienne ambassadrice turque, Mme Mahinur Ozdemir Goktas avait souligné que «les relations de coopération entre les deux pays ont enregistré des résultats positifs à la faveur des visites de très haut niveau, dont celles du président Recep Tayyip Erdogan en Algérie et du président Abdelmadjid Tebboune en Turquie», a-t-elle affirmé. Il faut savoir que la diplomate turque a fait part de «la présence en Algérie d'environ 1 560 sociétés turques contre seulement 900 en janvier 2020, ajoutant que le volume des échanges commerciaux a connu, lui aussi, une hausse sensible, passant de 3,3 milliards de dollars à 5 milliards de dollars actuellement, avec l'espoir d'atteindre 10 milliards de dollars dans un avenir proche». Certes, depuis quelques années, les échanges commerciaux entre l'Algérie et la Turquie ont connu une hausse notable. Cette évolution a touché plusieurs secteurs dans le domaine industriel et de la construction. Les deux pays envisagent d'atteindre «les plus hauts niveaux possibles en termes de relations de coopération et de partenariat pour réaliser les aspirations des deux peuples frères et valoriser leurs intérêts communs», et cela doit être concrétisé via l'augmentation considérable du volume des échanges commerciaux et de l'investissement. Les chiffres avancés par l'ambassade de Turquie en Algérie font état des échanges commerciaux qui ont progressé de 30%. Ces chiffres incitent les deux pays à aller de l'avant pour intensifier davantage le partenariat économique et commercial. La dernière missive émanant du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, a rappelé sa «satisfaction du niveau des relations algéro-turques, sous la direction éclairée et le suivi direct des deux présidents, Abdelmadjid Tebboune et Recep Tayyip Erdogan, qu'il s'agisse du volet économique qui connaît une hausse du volume des investissements bilatéraux et des échanges commerciaux, ou du volet politique caractérisé par une coordination permanente entre les deux pays sur les questions qui concernent les intérêts essentiels et les préoccupations majeures de chacun des deux pays», a souligné le chef de la diplomatie algérienne, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf. La diplomate turque, Mme Mahinur Ozdemir Goktas, avait rappelé le niveau des relations économiques et commerciales entre l'Algérie et la Turquie en soulignant que «Les relations politiques et économiques entre les deux pays progressent de manière excellente, notamment avec la visite du président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune en Turquie. Nos échanges commerciaux ont augmenté de 30% en un an pour atteindre 5,3 milliards de dollars, malgré une période de stagnation du commerce mondial», a-t-elle mentionné. L'objectif tracé est celui de hisser les relations algéro-turques à un niveau d'échange économique et commercial qui doit atteindre les 10 milliards de dollars. Les Turcs veulent pénétrer le marché de l'énergie et de l'agriculture et ne pas se limiter au domaine de l'industrie et du Btph. Hocine NEFFAHHocine NEFFAH 00:00 | 22-07-2023 Share