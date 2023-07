Une commission mixte algéro-chinoise pour la réalisation de la ville de Boughezoul selon une conception techno

Une commission mixte algéro-chinoise pour la réalisation de la ville de Boughezoul selon une conception technologique avancée Placeholder LSA PUBLIÉ 21-07-2023, 22:15 Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, et son homologue chinois, NI Hong, ont convenu, à l'issue de leurs entretiens tenus jeudi à Pékin, de la création d'une commission mixte chargée de l'examen de la réalisation de la ville de Boughezoul selon une conception technologique avancée. Les entretiens, tenus entre M. Mohamed Tarek Belaribi et son homologue chinois en marge de la visite d'Etat effectuée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans ce pays ami, ont été couronnés de deux décisions stratégiques", à savoir "la création d'une commission mixte pour l'examen de la réalisation de la ville de Boughezoul selon une conception technologique à l'image des nouvelles villes chinoises". Les deux parties ont également convenu de "la révision du système algérien de construction antisismique", en vue de "son adaptation aux technologies modernes sous la supervision d'experts dans le cadre d'un comité mixte des deux pays". APS Placeholder LSA PUBLIÉ 21-07-2023, 22:15