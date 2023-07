Hygiène Et Ramassage Des Ordures À Annaba : Quand Wilaya Exige, Mairie Exécute ! EDITEUR - 22 JUILLET 2023 Cli

Hygiène Et Ramassage Des Ordures À Annaba : Quand Wilaya Exige, Mairie Exécute ! EDITEUR - 22 JUILLET 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Sur instruction expresse du wali d’Annaba, Djamel Eddine Berimi, le maire de la ville a entamé une vaste campagne de nettoyage et de ramassage des ordures qui jonchent pratiquement tous les quartiers. Les chefs de secteurs ont mobilisé un matériel important pour éradiquer les décharges sauvages, mais aussi celles qui disposent de bacs à ordures. Des camions de gros tonnage et d’autres engins sont à l’œuvre pour tenter de venir à bout de la situation que notre journal a déjà dénoncée dans une précédente édition. Le désherbage, la taille des arbres d’ornement et la plantation de parterres fleuris sont au menu de cette opération qui attend aussi la participation des citoyens soucieux de maintenir leurs lieux de résidence propres. Les commerçants sont d’autre part invités à ne plus abandonner des milliers de cartons, de sachets et même de bouteilles en plastique sur les trottoirs et les chaussées. Le maire, les chefs de secteurs, l’Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC) « Annaba Propre », le Centre d’Enfouissement Technique (CET) et les autres directions de la commune chargées de la protection de l’environnement ont pour devoir de sensibiliser les citoyens et de veiller au ramassage régulier des détritus de tous les quartiers. Ainsi, les secteurs n°1 et n°3 ont procédé à l’enlèvement des ordures ménagères et des décombres dans les quartiers des 400 logements, des 600 logements, celui de l’Agence de l’Amélioration et du Développement du Logement (AADL) de Sidi Achour ainsi que de Bouhdid. Les quartiers de Sidi Harb n°2 ont été débarrassés de douze points noirs et quinze tonnes d’ordures ont été enlevées, tout comme les conduites des eaux pluviales et usées ont été nettoyées. Le secteur n°4 a nettoyé, pour sa part, le boulevard Amirouche ainsi que les rues Trima Mohamed Tahar, Benamiour Abdelkader, Habbachi Chérif et Saouli Abdelkader, l’arrière de l’école Benamiour faisant face à la mosquée El Forkane et le quartier d’Oued Forcha. Notons également les rues Ghassoul Amara, Abdelhamid Ben Badis, Kaabar Adra, Maatar Lakhadar, le boulevard Che Guevara, les quartiers de l’Orangerie, Cheikh Tahar et Zaâfrania 240. Il y a lieu de souligner qu’auparavant, le secteur n°5 avait entamé une campagne d’assainissement importante. Ahmed Chabi