Hadj Moussa, Moussa Hadj Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 22-07-2023, 11:00 Ouf ! Me suis-je dit. Elle a bien f

MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 22-07-2023, 11:00 Ouf ! Me suis-je dit. Elle a bien fait la CAF d'envoyer un nouveau cabinet pour la CAN-2027. L'autre, celle de 2025, est donnée au Maroc et rien n'y changera. J'en ai la conviction depuis que j'ai découvert que Roland Berger, le premier cabinet, fait des affaires juteuses au Maroc. Donc, heureux changement de superviseur, me suis-je dit. Nenni ! Je découvre que PwC fait aussi des... affaires juteuses et où ? Au Maroc, comme son prédécesseur. Ça marche tellement bien que PwC a quitté son siège de Maârif pour s'installer aux 19e et 20e étages de la tour CFC de Casa. Je crois qu'ils se foutent de notre gueule. Lakjaâ, «sa» CAF, «sa» FIFA, et aussi ceux qui, ici, répondent à ces combines par un assourdissant silence. M. F.