PRESSING DES SAOUDIENS POUR LE FAIRE VENIR À AL HILLAL ? Kylian Mbappé aux côtés de Mahrez ? Placeholder LSA P

PRESSING DES SAOUDIENS POUR LE FAIRE VENIR À AL HILLAL ? Kylian Mbappé aux côtés de Mahrez ? LSA PUBLIÉ 22-07-2023, 12:39 Ahurissante nouvelle donnée par Footmercato ce samedi matin : il y a aussi une piste saoudienne pour Kylian Mbappé ! Pourquoi cette information est exceptionnelle alors que d'autres stars sont déjà dans les clubs saoudiens ? Il s'agit généralement de grandes figures du football mondial à la fin de leurs carrières. N'ayant plus que quelques années à tirer, ils voient désormais leur présence sur les terrains, non plus à la valeur du club ou du championnat, mais en fonction de l'argent engrangé avant la retraite définitive. C'est la nouvelle tendance et c'est tant mieux pour eux. Ainsi, on ne verra plus des légendes du foot mondial finir dans la misère totale. Mais Mbappé ? Il est jeune et a un grand avenir devant lui. Quelle que soit la somme proposée pour le faire venir en Arabie, ce serait dommage quand même de s'isoler dans un championnat qui ne résiste pas à la comparaison avec les championnats européens les plus faibles. Un championnat de préretraite, tout au plus. Ainsi, tout a commencé par la nouvelle de l'absence de Mbappé pour le stage du PSG au Japon. Il y a comme le signe d'un point de non retour dans le conflit qui oppose l'international français a la direction du club parisien. Selon les informations recueillies par ce site spécialisé, le gouvernement saoudien a commencé les démarches pour faire venir Kylian Mbappé en Arabie saoudite. "Après l'échec Lionel Messi, ces derniers tentent en effet de placer le génie français du côté d'Al-Hilal. Face à la pression mise par le PSG sur l'attaquant de 24 ans, l'ancien monégasque pourrait bien être obligé de s'exiler pendant un an." écrit Footmercato. Affaire à suivre...