Destinée au marché africain Une usine de wagons en Algérie La coopération entre les deux pays sera renforcée avec cette usine. 2000 wagons seront fabriqués chaque année2000 wagons seront fabriqués chaque année Les résultats de la visite présidentielle d'Abdelmadjid Tebboune en Chine ne se sont pas fait attendre. Avant même qu'il ne s'envole pour la Turquie, une annonce - et non des moindres - a été faite: l'Algérie et la Chine vont lancer une méga-unité de fabrication de wagons à la fin de l'année ou au plus tard au début de l'année prochaine. C'est ce que nous avons appris, hier, de Niu Zngxiang, DG de la compagnie China Civil Engineering Construction Corporation (Ccecc). Joint hier par L'Expression via le téléphone, depuis la Chine, le premier responsable de cette compagnie chinoise, leader de la réalisation de chemin de fer, nous a expliqué qu'un accord pour la réalisation d'une mega-unité de fabrication, d'une capacité de 2 000 wagons et matériel roulant ferroviaire, a été signé lors du business forum algéro-chinois, organisé à l'occasion de la visite du Président à Pékin du 17 au 21 juillet». «L'unité proposera des services de maintenance pour le parc ferroviaire national algérien», a-t-il poursuivi. Le protocole a été signé entre la Société algérienne de transport des produits énergetiques (Stpe), La Crrc Yangtze, leader chinois et mondial de la construction de trains et de matériel roulant ferroviaire, et la Ccecc. Pour ce qui est de l'emplacement du site de l'usine, le même responsable nous a déclaré que le méga-projet pourrait être installé à Annaba, à Oran ou au Sud. En attendant la suite des négociations entre les deux parties et les nouveautés à ce sujet, le DG de la Ccecc a ajouté que dans tous les cas, l'usine sera installée en un lieu très important pour le transport par chemin de fer. Des perspectives prometteuses se profilent pour l'industrie ferroviaire. L'Algérie, à travers ce projet, s'oriente vers la création d'une véritable industrie, avec «un taux d'intégration allant de 25 à 35%», comme révélé davantage par notre interlocuteur. La réalisation de ce projet est un voeu du président de la République qui a ordonné fin janvier dernier lors d'un Conseil des ministres, d'accélérer la création d'une société mixte d'industrie ferroviaire, en collaboration avec les expertises étrangères et de renommée internationale dans ce domaine. «La partie chinoise s'est également engagée à assurer le transfert technologique en matière, d'entretient et de fabrication de wagons. «On va également essayer de prévoir la production locale de quelques pièces de rechange», a promis le DG de la Ccecc. Il y a lieu de noter que le choix d'opter pour ces deux leaderS chinois est motivé par de nombreuses raison. À titre d'exemple, la Ccecc est installée dans 110 pays du monde et très présente dans le continent africain. «Le consortium va également entamer les discussions avec la société algérienne Ferrovial afin d'associer son expertise à ce projet qui vise non seulement le marché algérien mais également le marché africain (compte tenu du large carnet de commande des sociétés en Afrique)», comme précisé par le DG. Cela avant de faire une promesse blindée. «Nous avons beaucoup de projets déjà réalisés ou qui sont en cours de réalisation, lesquels auront besoin de wagons», a-t-il révélé. Il s'agit donc d'un nouveau pacte entre l'Algérie et la Chine pour la commercialisation du matériel roulant ferroviaire qui sera produit localement. Une aubaine pour le pays pour se positionner sur le marché du contient africain. Aussi, des solutions techniques dans la réalisation de voies ferrées sont mises en oeuvre par la Ccecc dans de nombreux pays tels que la Chine, avec des milliers de kilomètres qui traversent des zones désertiques, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis. L'expérience chinoise en la matière allie construction d'infrastructures et lutte contre la désertification. Le reboisement à proximité du réseau ferroviaire est proposé, dans ce sens, par les Chinois. C'est le même principe et objectif que le Barrage vert. Il s'agit d'une solution qui peut atténuer l'avancée du désert et réduire ainsi considérablement les risques liés à l'ensablement. Un problème global qui provoque les arrêts répétitifs des trains et engendre, ainsi, des pertes sèches aux entreprises, et, de surcroît, la détérioration du parc roulant, ainsi que les accidents sur les voies ferrées. Il est évident de noter enfin que l'offensive économique amorcée par le chef de l'État est sur la bonne voie. Pékin était une destination du chef de l'État, après la «conquête» de la Russie et de l'Italie. Une démarche d'avenir, puisqu'il est question de renforcer les liens à travers de solides partenariats engagés avec des puissances mondiales. Mohamed AMROUNIMohamed AMROUNI 00:00 | 22-07-2023 Shar