Tizi Ouzou Sonia Larab, meilleure lauréate Sonia LarabSonia Larab La meilleure bachelière de la wilaya de Tiz

Tizi Ouzou Sonia Larab, meilleure lauréate Sonia LarabSonia Larab La meilleure bachelière de la wilaya de Tizi Ouzou est une élève du lycée «Amar Imache» d'Ath Douala, région natale de l'écrivain légendaire Mouloud Feraoun. Il s'agit de Sonia Larab qui a obtenu une moyenne de 18, 99 au baccalauréat dans la filière mathématiques. Cette dernière habite au village Tala Khelil (commune d'Ath Douala). Sonia Larab a exprimé sa profonde joie suite à ce résultat qui l'honore énormément. Elle a, également, remercié et rendu hommage à ses parents, car a-t-elle affirmé, ce sont eux qui l'ont aidée et encouragée pour aboutir à de tels résultats excellents sans oublier, bien sûr, tous ses enseignants du lycée «Amar Imache». Son rêve: «Poursuivre ses études dans le domaine de l'intelligence artificielle et devenir ingénieure». Son message aux élèves n'ayant pas obtenu le bac cette année?: «Ne pas se décourager, ce n'est pas la fin du monde. Ils doivent réessayer l'année scolaire prochaine. C'est une leçon pour qu'ils persévèrent davantage». Après Sonia Larab, c'est la lycéenne Israa Chender du lycée «Fadhma Nsoumer» du chef-lieu de wilaya qui a obtenu la deuxième place avec une moyenne au bac de 18,86, suivie de Lysa Mokdad du lycée «Idir Hamki» avec 18,75. Par ailleurs et concernant les classements des lycées de la wilaya, le plus haut taux de réussite au bac cette année a été arraché par le lycée «Amar Khodja Mhenni» d'Illoula Oumalou avec un taux de 92,24%. Le deuxième est le lycée des «13 Martyrs» de la commune de Tizi Rached avec un taux de réussite de 91,92%. Quant à l'établissement d'enseignement secondaire ayant obtenu la troisième place, il s'agit du lycée «Ahcene Khouas» de Larbaâ Nath Irathen avec 87,31%. Le taux de réussite global au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou est de 66,63% dont 71,21% de sexe féminin. Le nombre de bacheliers de la wilaya ayant obtenu une moyenne supérieure à 18 est de 51. Le nombre de ceux ayant obtenu entre 17 et 17,99 est de 240 et ceux qui ont eu une moyenne comprise entre 16 et 16,99 est de 618 élèves. 1202 élèves ont obtenu une moyenne située entre 15 et 15,99. Le nombre de lycées ayant remporté un taux de réussite supérieur à la moyenne nationale est de 72, selon les chiffres rendus publics avant-hier par M.Ahmed Lalaoui, directeur de l'Education de la wilaya de Tizi Ouzou. Seulement deux lycées de la wilaya ont obtenu un taux de réussite inférieur au taux national, a ajouté Ahmed Lalaoui qui s'est montré très satisfait des résultats de cette année. Le même responsable a révélé en outre qu'un candidat libre de la wilaya de Tizi Ouzou a arraché une moyenne de 19,19. L'annonce des résultats du bac avant-hier à 14 heures a donné lieu à une explosion de joie spectaculaire dans les quatre coins de la wilaya. On a assisté jusqu'à une heure tardive de la soirée, à des défilés de voitures, des scènes de liesse où se mêlaient les fumigènes aux youyous stridents. Les mêmes scènes auxquelles on assiste suite aux victoires de la JSK ou de l'Équipe nationale. Aomar MOHELLEBI 00:00 | 19-07-2023