Drame sur les plages et les retenues d'eau 22 morts en 24 h! Les fortes chaleurs ont été accompagnées d'une recrudescence de ce phénomène. Un très lourd bilanUn très lourd bilan Le week-end a été meurtrier sur les plages et dans les retenues d'eau. 22 corps ont été repêchés sans vie, durant les dernières 24h, dans plusieurs wilayas du pays, tandis que les efforts engagés par les plongeurs de la Protection civile pour retrouver six autres victimes n'ont encore pas payé de retour. C'est ce que nous avons appris, hier, du chargé de communication de la Protection civile, le sous-lieutenant Youcef Abdat. Lourd est en effet ce bilan qui alerte, sur la dangerosité de certains endroits considérés comme les plus risqués. Cela étant donné que «11 personnes ont trouvé la mort dans des plages interdites à la baignade,trois victimes ont été enregistrées dans des plages surveillées où le drapeau de baignade est rouge, a souligné le même responsable. Ce bilan aurait pu être plus lourd sans l'intervention des agents de la Protection civile chargés de la surveillance des plages qui ont, selon la même source, réussi à sauver de justesse de nombreuses victimes. Des vagues d'estivants «aventuriers» se déversent sur les plages des wilayas côtières classées pourtant interdites à la baignade. La pollution n'est pas le seul danger. L'accès difficile est également pris en compte par les autorités... sauf par les estivants! Ces décès sont dus à «l'inconscience» des estivants. Ces derniers ne se lassent pas de se rendre dans les plages isolées et dangereuses, au péril de leurs vies. Ce phénomène ne concerne pas uniquement les plages. Les éléments de la Protection civile sont intervenus également pour le repêchage de deux personnes dans des points d'eau. «Deux autres personnes ont perdu la vie dans des plans d'eau à Tipaza et Jijel», a déploré notre interlocuteur. Cela avant de souligner que le nombre des personnes qui ont péri, depuis le 1er juin à travers le territoire national s'élève à 121, dont 85 personnes sont décédées dans des plans d'eau. À noter, par ailleurs, que la lutte contre ce phénomène inquiétant incombe à tous, à commencer par les parents qui doivent sensibiliser leurs enfants, et des autorités locales qui ne font pas dans l'anticipation, en prévoyant des piscines et espaces de loisirs, notamment dans les régions n'ayant pas un accès direct sur mer. Pour rappel, le bilan des noyades durant la saison estivale de 2022 a été l'un des plus dramatiques avec un total de 264 personnes noyées, notamment au niveau des plages interdites et des plans d'eau. Mohamed AMROUNI 00:00 | 23-07-2023