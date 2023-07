Les céréaliculteurs impactés par le manque de pluviométrie seront indemnisés Placeholder LSA PUBLIÉ 23-07-2023, 08:06 Les céréaliculteurs impactés par le manque de pluviométrie seront "indemnisés dans les meilleurs délais" pour leur permettre de préparer la prochaine saison agricole, a déclaré, samedi à Médéa, le ministre de l’agriculture et du développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni. "Les exploitants agricoles dont les parcelles de céréaliculture ont été sinistrées suite à la sécheresse vont bénéficier d’indemnisation en nature de façon à ce qu’ils puissent compenser les pertes subies et préparer dans de meilleures conditions la prochaine campagne labours-semailles", a affirmé le ministre lors de son déplacement à la coopérative de céréales et de légumes secs (CCLS) de Berrouaghia. M. Henni a ajouté que les céréaliculteurs ayant subi des pertes dans leur production en raison de la baisse de la pluviométrie, recevront des quantités de semences et d’engrais en compensation de ces pertes, précisant que son département ministériel a recensé la totalité des exploitants ouvrant droit à cette indemnisation et que leurs dossiers seront pris en charge "dans les meilleurs délais". D’autres formes d’indemnisation "sont actuellement à l’étude" et portent sur le financement des opération d’emblavement, le rééchelonnement des crédits contractés par les céréaliculteurs qui ont subi des pertes ou le report des créances, a assuré le ministre de l’agriculture. "Toutes ces questions ont fait l’objet de propositions et transmises au gouvernement pour examen", a encore noté le ministre, soulignant "la volonté des hautes autorités du pays à accompagner les opérateurs de la filière céréaliculture et de les aider à surmonter cette étape difficile". Le ministre de l’agriculture a indiqué, par ailleurs, que "les stocks actuels de semences de céréales ont atteint un niveau satisfaisant" et que ce volet "ne prête à aucune inquiétude". Il a aussi fait part de la mobilisation, pour la prochaine campagne labours semailles, de plus de cinq (5) millions de quintaux de semences. Placeholder LSA PUBLIÉ 23-07-2023, 08:06