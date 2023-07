Selon des médias saoudiens Officiel, Mahrez signe pour quatre saisons à Al-Ahli Placeholder LSA PUBLIÉ 22-07-2

Selon des médias saoudiens Officiel, Mahrez signe pour quatre saisons à Al-Ahli Placeholder LSA PUBLIÉ 22-07-2023, 16:07 L'ailier international algérien de Manchester City s'est engagé pour quatre saisons avec Al-Ahli saoudien, deux jours après avoir réussi sa visite médicale, alors que l'annonce officielle est attendue pour ce soir, rapportent les médias saoudiens samedi. "Riyad Mahrez a signé pour quatre saisons avec Al-Ahli après avoir passé la visite médicale d'usage. Il devrait rejoindre sa nouvelle équipe, en stage actuellement en Autriche, dans les prochains jours", a affirmé le journal Al-Riyadhia. Le club champion d'Angleterre a donné son accord au club saoudien pour le transfert du joueur algérien, contre un chèque de 30 millions d'euros plus 5 millions de bonus. Mercredi dernier, Man City a rejeté une première offre estimée à 18 millions de livres plus 5 millions de bonus formulée par Al-Ahli Djeddah, promu cette saison en division 1 saoudienne. Mahrez (32 ans) a reçu un juteux contrat d'une valeur de 480.000 euros par semaine, soit un salaire annuel de plus de 22 millions d'euros. La formation d'Al-Ahli, où évolue le milieu offensif international algérien Riyad Boudebouz, s'est offert jusque-là les services de plusieurs joueurs connus sur la scène européenne tels que le Brésilien Roberto Firminho (ex-Liverpool), le gardien de but sénégalais Edouard Mendy (ex-Chelsea), en attendant l'éventuelle arrivée de l'attaquant sénégalais Sadio Mané (Bayern Munich). Le capitaine de l'équipe nationale avait rejoint le club mancunien en 2018 pour un contrat de cinq saisons, en provenance de Leicester City contre un chèque de 68 millions d'euros. En juillet 2022, l'ancien havrais avait prolongé son contrat pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu'en 2025. Auteur de 15 buts et 13 passes décisives durant la saison 2022-2023, Mahrez (83 sélections, 30 buts) est considéré comme l'un des joueurs les plus décisifs des "Skyblues" en compagnie du milieu offensif belge Kevin De Bruyne et de l'attaquant norvégien Erling Haaland. En cinq saisons, Mahrez a marqué 78 buts en 236 matchs disputés avec les "Cityzens", toutes compétitions confondues. (APS)