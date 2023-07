El Tarf: Les dernières retouches avant l'ouverture d'une autoroute par A. Ouelaa C'est carrément une cour

El Tarf: Les dernières retouches avant l'ouverture d'une autoroute par A. Ouelaa C'est carrément une course contre la montre qui est engagée par les services concernés pour l'achèvement du tronçon de l'autoroute Est-Ouest de 84 km qui s'étend de Drean jusqu'à Khenguet Aoun dans la commune de Aïn Assel. Les travailleurs chinois et leurs partenaires de l'ADA (Algérienne des Autoroutes) sans oublier ceux qui assurent le travail de l'administration qui sont sur le qui-vive en mettant les bouchées doubles afin d'achever les dernières retouches avant l'inauguration imminente de cette autoroute Est-Ouest. C'est à partir de 4 h du matin que les équipes se mettent au travail sans lassitude et sous un soleil de plomb. Une performance à saluer en ces journées caniculaires avec un mercure qui dépasse chaque jour les 44 degrés. Lors de sa récente visite, le wali a donné des instructions afin que rien ne soit laissé au hasard et pour que tout soit fin prêt le jour "j". Il est utile de rappeler que l'entreprise chinoise a déjà réalisé plusieurs tronçons de l'autoroute Est-Ouest dans la partie Ouest du pays et a apporté son savoir-faire dans la réalisation des ouvrages d'art, des autoroutes ainsi que la formation de dizaines d'ingénieurs.