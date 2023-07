La coupe est pleine! par El-Houari Dilmi Les Algériens continuent... à se faire hara-kiri : une quinzaine de morts noyés sur les plages pour la seule journée de vendredi. Deux infanticides ont eu lieu à Oued Tlélat et Bou Saâda : deux enfants ont été retrouvés assassinés. Dans un quartier populaire d'Alger, un homme a tué son voisin à cause d'une simple fuite d'eau... Des « faits divers » qui sapent le moral par un été suffocant. En attendant des jours meilleurs, les Algériens s'occupent d'autres choses. Comme le transfert ultramédiatisé de Riyad Mahrez au pays de MBS, ou le nom du nouveau patron de la FAF. Oui, le foot est la seule vitamine DZ, une sorte de médoc anti-déprime très efficace. La circonférence d'un ballon étant, aujourd'hui, aussi «cosmique» que l'espace inhabité du pays, un petit icosaèdre tronqué devient, par ces temps «mutants», une pilule miracle, à la fois anti-le temps qui nous coule entre les doigts, une dragée anti-âge, un immunosuppresseur contre l'effet démangeant de se faire la belle, une «astuce» intelligente contre les coups fourrés, d'en haut mais aussi d'en bas. Un ballon, dans sa métaphysique insignifiance en tant que trouvaille la plus ingénieuse de l'homo-bipède, depuis sa chute sur Terre, il est surtout (le ballon bien sûr) une clef passe-partout, un nouvel opium «overdosé» des peuples, un langage parlé avec les pieds ou encore le meilleur moyen d'accompagner sa propre perte en prenant sa revanche trop longtemps ruminée en donnant simplement un coup de pied vicieux dans le tibia (sur) protégé de plus balaise que soi. Dans pas longtemps donc, tout le pays sera caché derrière un immense écran géant. Un écran aux dimensions du pays, si gigantesque qu'il va tout noyer dans un verre d'eau, mettre entre guillemets tous nos pannes, masquer toutes nos tares, nous faire oublier d'aller simplement au travail (puisque nous travaillons jamais ou presque !), nous faire passer l'idée de penser à augmenter notre productivité, tirer vers le haut notre croissance, lutter contre l'inflation qui nous bouffe nos arrière-cuisines. Et le farniente estival qui va avec, suivra juste après un été pourri, la rentrée sociale, puis scolaire, puis l'Aïd, le petit puis le grand, et nous voilà «emboutir» de plein fouet, l'année d'après. Vraiment pas de quoi remplir sa coupe trop pleine puisqu'il suffit juste de vivre de foot et d'eau fraîche pour «palper» le pays autrement et apprendre au moins à l'aimer «stoïquement» faute de pouvoir le «cacher» dans son cœur...