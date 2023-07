Urgences médicales d’El Bouni : Ce que révèle la visite inopinée du wali La Rédaction by La Rédaction 22 juill

Urgences médicales d’El Bouni : Ce que révèle la visite inopinée du wali La Rédaction by La Rédaction 22 juillet 2023in Annaba A A 0 0 SHARES 16 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Dans la matinée d’hier, M. Djamel Eddine Berimi, wali d’Annaba, a effectué une visite inopinée à l’hôpital des urgences médicales de la commune d’El Bouni. Cette démarche s’inscrit dans le cadre du suivi de la prise en charge des malades en cas d’urgence au sein de l’institution hospitalière, et a permis de mettre à jour certaines insuffisances auxquelles est confrontée l’équipe médicale de l’établissement. Interrogé par le wali, le personnel médical a fait part de ses préoccupations, notamment en ce qui concerne le manque d’effectifs. Lors de son inauguration le mois de novembre 2022, l’hôpital comptait un effectif initial d’environ 50 médecins et infirmiers. Un effectif qui ne peut en aucun cas répondre aux besoins croissants de la population. Suite à l’annonce de recrutement lancée par la DSP au sein de l’établissement en janvier 2023, des candidatures ont afflué et la procédure de traitement des dossiers a débuté le mois de mars dernier. Malgré cette initiative, le nombre d’infirmiers demeure insuffisant, ce qui met une pression supplémentaire sur les professionnels déjà en poste. Outre le manque d’effectifs, un autre problème majeur signalé par le personnel médical est le déficit en femmes de ménage. Ces travailleuses jouent un rôle essentiel dans le maintien de la propreté et de l’hygiène à l’hôpital. Mais, leur nombre actuel ne suffit pas à assurer des conditions optimales de travail et de prise en charge des patients. Coup de chaud pour les patients et le personnel Il n’y a pas de climatisation dans certains services de l’hôpital d’El-Bouni. Des conditions de soin plus que difficiles en pleine canicule, dénoncées par Djamel Eddine Berimi qui n’a pas tardé à prendre une décision salutaire. Le service maternité sera équipé de trente nouveaux climatiseurs. Une délivrance autant pour les patientes que pour le personnel qui séjournent ou travaillent dans des conditions extrêmes sans aucun îlot de fraîcheur. Les lieux étant de véritables fournaises faute de climatisation suffisante. La visite de travail inopinée samedi, du wali, aura été des plus salutaires pour les patients (mères et enfants) et pour le personnel de la maternité. Constatant de visu (et de ressenti) la chaleur intenable qui sévit en ces lieux, le wali a d’emblée annoncé que 30 climatiseurs seront livrés au service d’obstétrique et de gynécologie. Sur place, le chef de l’Exécutif a effectivement été interpellé par la vue de la souffrance des patientes et des enfants plongés dans une grande torpeur due à la chaleur intense et au taux élevé d’humidité. Le wali, qui était en visite d’inspection des services de gynécologie et de chirurgie pédiatrique au sein de la structure hospitalière, a de suite été pris par la température à l’intérieur des locaux, principalement au niveau des espaces de repos. S’il n’a pas caché son mécontentement quant à cet état des lieux, il n’en a pas moins pris une décision immédiate au plus grand soulagement des malades. Par : Aly D / I.N