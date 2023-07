Le 25 juillet à l‘Hôtel Sheraton : Concert du rappeur tunisien « Sanfara » La Rédaction by La Rédaction 22 ju

Le 25 juillet à l‘Hôtel Sheraton : Concert du rappeur tunisien « Sanfara » La Rédaction by La Rédaction 22 juillet 2023in Annaba A A 0 0 SHARES 4 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Le rappeur tunisien « Sanfara » donnera un concert exclusif le 25 juillet prochain à l’hôtel Sheraton Annaba dans le cadre de l’animationculturelle durant la saison culturelle 2023. Agé de 30 ans, l’artiste interprète et rappeur de son vrai nom Yassine Kalboussii, a été découvert en 2015 et se distingue des autres rappeurs par son style. De par sa voix atypique, le chanteur Sanfara a gagné sa notoriété tout en se frayant un chemin dans le monde artistique en abordant artistiquement parlant des thèmes et des sujets ayant trait à l’amour, la drogue et la misère. Les prix des places sont fixés à 3500 dinars pour les places standard et 6000 dinars pour les VIP. Par ailleurs, ce concert d’été a été sponsorisé par Mega Pizza, MED MODA, restaurant El Boustene, B-F, Infinity Prod qui est une boîte de production des évènements et d’autres. A l’occasion de la saison estivale, Annaba renoue avec l’animation. Ainsi, la léthargie culturelle est rompue momentanément l’espace d’un été et des soirées sont organisées en direction des touristes venus de tous les coins du pays, pour leur permettre de passer des vacances agréables. Chaque soir, des troupes folkloriques amateurs animent des soirées artistiques sur le Cours de la Révolution pour créer l’ambiance et de même, faire profiter les familles et les touristes qui déambulent en nocturne en cette chaleur caniculaire. Par : Amar Ait Bara