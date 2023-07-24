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الشروق أونلاين 2023/07/21 2654

Publié le 23/07/2023
الشروق أونلاين 2023/07/21 26546 0 تنبيه جديد: موجة حر تتجاوز الـ 48 درجة عبر 9 ولايات حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس ليوم الجمعة من موجة حر شديدة تتجاوز 48 درجة عبر عدة ولايات. وأفادت النشرية التي جاءت باللون البرتقالي في المستوى الثاني أن موجة الحر ستضرب ولايات: بسكرة، أولاد جلال، المغير، وادي سوف وتقرت وستصل درجة الحرارة في هذه الولايات 49 درجة مئوية. تستمر صلاحية هذه النشرية من السادسة من صباح الجمعة إلى غاية منتصف الليل. كما أفادت النشرية أن موجة حر ستضرب ولايات: الجلفة، باتنة، خنشلة وتبسة وستصل الحرارة إلى 48 درجة مئوية. وستشهد باقي الولايات درجات حرارىة مرتفعة تحت إنذار من الدرجة الأولى تستمر من السادسة صباحا إلى غاية الثالثة من صباح السبت.

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